'Verstappen en Ben Sulayem voeren goed gesprek in Qatar'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde in de afgelopen maanden voor veel ophef. Zijn uitspraken en acties zorgden voor onbegrip bij de coureurs. Ook Max Verstappen was kritisch, maar het lijkt erop dat hij een goed gesprek met Ben Sulayem heeft gevoerd in aanloop naar de Qatarese Grand Prix.

Ben Sulayem zorgde in de afgelopen maanden voor veel irritatie bij de coureurs. In een interview stelde hij dat ze moesten stoppen met vloeken. Daags na zijn uitspraken kreeg Max Verstappen een taakstraf, omdat hij had gevloekt tijdens een persconferentie. Dit zorgde voor frustratie bij de Nederlander, en hij kreeg steun van de meeste andere coureurs. De GPDA stuurde vervolgens een open brief naar de FIA en Ben Sulayem waarin ze hun ergernis kenbaar maakten.

Ben Sulayem is dit weekend aanwezig op het circuit van Losail. Volgens De Telegraaf hebben Verstappen en Ben Sulayem een gesprek van ongeveer een halfuur met elkaar gevoerd in Qatar. De krant meldt dat er tijdens dit gesprek is gesproken over bijvoorbeeld de taakstraf van Verstappen, en de situatie bij de FIA. In de afgelopen dagen zijn er immers veel belangrijke namen ontslagen. De Telegraaf meldt dat de omgeving van Verstappen stelt dat het een goed en volwassen gesprek was. Ze concluderen dat Verstappen steeds meer invloed heeft en dat de FIA en de FOM hem zeer serieus nemen. Verstappens gridstraf van zaterdag had niets te maken met gesprek, aangezien het al eerder was gepland.