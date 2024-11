Verstappen verliest pole position na bijzondere gridstraf

Max Verstappen heeft zijn pole position in Qatar verloren. De Nederlander moest zich bij de stewards melden voor het onnodig langzaam rijden en het daarbij blokkeren van George Russell. De stewards hebben hem een gridstraf van één positie gegeven.

Verstappen pakte voor het eerst sinds het raceweekend in Oostenrijk weer een pole position. De Nederlander reed een zeer sterke kwalificatie, maar hij zat wel George Russell dwars in de slotminuten van de sessie. Dit moment werd onderzocht, en Verstappen heeft een gridstraf van één positie gekregen. Hierdoor start George Russell morgen van pole position en zal de Nederlander de race vanaf P2 aanvangen.

Deltatijd

De FIA heeft het nieuws inmiddels bevestigd. Verstappen krijgt niet alleen een gridstraf van 1 positie, maar ook een extra strafpunt op zijn superlicentie. De stewards stellen dat Verstappen bezig was met een andere preperatiestrategie dan Russell, en dat hij de deltatijd had overschreden. Russell gaf aan dat hij niet had verwacht dat Verstappen op de racelijn zou rijden, en dat als een auto langzaam zou rijden in deze bocht, dat dit dan niet op de racelijn zou moeten gebeuren. De stewards vinden het een moeilijke zaak, omdat Verstappen zich niet aan de notities van de wedstrijdleiding had gehouden, en omdat hij volgens hen onnodig langzaam reed.

Bijzondere omstandigheden

Volgens de stewards was het glashelder dan Verstappen bezig was met het laten afkoelen van zijn banden. Hij had volgens hen Russell ook kunnen zien aankomen in zijn spiegels. Toch geven de stewards ook toe dat dit bijzondere omstandigheden zijn, omdat beide coureurs niet bezig waren met een pushlap. Ze geven aan dat als Russell wel met een snel rondje bezig was, dit een gridstraf van drie plaatsen was geweest. Daarnaast geven ze ook toe dat Russell goed zicht had op Verstappen.