Perez komt weer tot leven: "Dat is positief"

Sergio Perez sloot de zaterdag in Qatar met een positief gevoel af. Hij wist door te stoten naar Q3, maar noteerde daar slechts de negende tijd. De Mexicaan kon hier wel mee leven, al is hij nog wel van mening dat er nog wat werk te doen is.

Perez staat onder enorme druk bij Red Bull. Zijn tegenvallende resultaten hebben ervoor gezorgd dat er sterk wordt getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. Op vrijdag verpestte hij zijn sprint kwalificatie waarna Red Bull besloot zijn set-up aan te passen en hem te laten starten vanuit de pitlane. In de sprintrace was Perez vooral zaken aan het uittesten. Na afloop ging het echter vooral om zijn nogal onhandige start waardoor hij in de pitlane al werd ingehaald door Franco Colapinto.

Positief

Het feit dat Perez Q3 wist te behalen, zorgde al voor veel vreugde bij Red Bull. De Mexicaanse coureur reageerde zelf ook opgelucht in gesprek met Sky Sports: "Ja, ik denk dat het een goede sessie was, zeker als je kijkt waar we stonden met die verstoorde balans. We hebben nog wat werk te doen, maar we hebben wat vooruitgang geboekt en dat is positief. Ik hoop dat we morgen in de race het tempo hebben. Dat is het belangrijkste doel en ik hoop dat we daarin wat punten kunnen scoren."

Snelheid

In de sprintrace bleek dat inhalen vrijwel onmogelijk is in Qatar, maar Perez ziet wel kansen. De Mexicaanse coureur wil zich graag in de strijd om de punten gaan mengen, en hij heeft er ook een goed gevoel over: "De snelheid was veelbelovend. De richting die we met de afstelling van de auto zijn opgegaan biedt hoop en geeft ons een goed tempo. Hopelijk kunnen we met de voorste coureurs meedoen."