Hamilton is er klaar mee: "Het maakt me niets meer uit"

Lewis Hamilton beleeft een frustrerend raceweekend in Qatar. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is niet bepaald snel, en hij kwam als zesde over de streep in de sprintrace. Na afloop wilde hij er niet teveel over zeggen, en hij kijkt uit naar de winterstop.

Hamilton is bezig met zijn laatste week als Mercedes-coureur. Na de race in Abu Dhabi zit het tijdperk Hamilton bij Mercedes erop. Hij wilde graag deze periode afsluiten met een hoogtepunt, maar dat lijkt hem niet te gaan lukken. In de sprintrace vocht hij een leuk duel uit met Charles Leclerc, maar dat was het dan ook wel. De zesde plaats was zijn eindresultaat in de sprintrace, maar daar was hij niet tevreden mee.

Na afloop van de sprintrace was Hamilton er helemaal klaar mee. De zevenvoudig wereldkampioen werd door Sky Sports gevraagd of hij iets had geleerd voor de race: "Ik heb niet echt een antwoord. Op dit punt maakt het me allemaal niet meer uit. Ik wil deze laatste paar races doorkomen, mijn werk doen en ik kijk uit naar de winterstop. Ik werd vanochtend wakker en ik dacht dat het het belangrijkste is om met dankbaarheid te vertrekken. Dus ik ben echt dankbaar dat ik mag doen wat ik graag doe, zelfs als er dagen zijn dat ik er minder van houd. Ik ben erg blij tussen al deze geweldige atleten."