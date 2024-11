Horner wil in gesprek met Perez na bizarre start

Sergio Perez reed een kleurloze sprintrace in Qatar. Hij startte vanuit de pitlane, deed rustig aan bij de start en voerde daarna een aantal tests uit voor Red Bull. Vooral zijn vreemde start zorgde voor verbazing, en teambaas Christian Horner gaat daarover met hem in gesprek.

Perez kende op vrijdag een teleurstellende sprint kwalificatie op het circuit van Losail. Red Bull besloot zijn set-up te wijzigen, waarna hij de spintrace vanuit de pitlane moest starten. Achter hem in de pitstraat stond Williams-coureur Franco Colapinto, en de Argentijn snoepte direct de negentiende positie af van Perez. Uit de herhaling bleek dat Perez een paar tellen wachtte toen het licht op groen sprong. Het was een zeer curieus moment, en het was dan ook niet vreemd dat Colapinto hem inhaalde.

Er bestond veel verbazing over het moment, en vanzelfsprekend werd Perez hiernaar gevraagd. Voor de camera van Viaplay verklaarde Perez dat het de bedoeling was om schone lucht te creëren. Hij reed immers geen race, maar moest een aantal zaken uittesten voor Red Bull. Volgens Perez was het een bewuste actie, maar zijn teambaas Christian Horner lijkt daar iets anders over te denken. Als hij door Sky Sports naar het moment wordt gevraagd, reageert Horner duidelijk: "Ik moet erover met hem gaan praten. Het leek erop dat hij het verkeerd inschatte. Maar als het licht uitgaat, is het de bedoeling dat je gaat."