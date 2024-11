'Richtlijnen voor coureurs worden pas in 2025 aangepast'

De richtlijnen omtrent het racen van de coureurs is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Afgelopen donderdag stond er een speciale meeting op het programma in Qatar, en die gesprekken verliepen positief. Toch lijkt het erop dat de richtlijnen pas in 2025 worden aangepast.

Sinds de duels tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin en Mexico gaat het veelvuldig over de 'driving standards guidelines'. De coureurs wilden graag verandering zien, en er bestond veel onduidelijkheid. In Qatar stond er op donderdag een speciale meeting tussen de FIA en de coureurs op het programma. De coureurs reageerden positief, en ook bij de FIA zijn ze heel erg tevreden.

Constructief

In een statement van de FIA laat steward Garry Connelly weten dat de richtlijnen een dynamisch document zijn. Ze kunnen dus worden aangepast. Connelly was heel erg blij met de meeting van donderdag: "De meeting was de meest productieve die we ooit hebben gehad. De input van de coureurs was fantastisch. Er waren geen negatieve opmerkingen, en er werd niet met vingers naar elkaar gewezen. Het was heel inspirerend om de beste coureurs ter wereld duidelijk te zien communiceren en te zien hoe ze constructief spraken over het verbeteren van de richtlijnen."

2025

Het lijkt er echter op dat de regels voor dit jaar nog niet worden gewijzigd. De richtlijnen zullen pas in 2025 worden veranderd, zo meldt Motorsport.com. Volgens het medium zou de FIA dan ook andere feedback van de coureurs kunnen meenemen. Eerder hoopte men dat er al in Qatar kon worden gewerkt met een nieuw document, maar dat lijkt nu dus niet het geval te zijn. Het seizoen telt nog twee raceweekenden, en het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe richtlijnen er precies uitgaan zien.