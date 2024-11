Perez en Tsunoda moeten vrezen voor straf na sprint kwalificatie

De stewards hebben ruim na de sprint kwalificatie in Qatar besloten om toch twee coureurs te onderzoeken. Aan het einde van SQ1 werd duidelijk dat bijna alle coureurs zich niet aan de deltatijd hadden gehouden, dit levert Sergio Perez en Yuki Tsunoda nu een onderzoek op.

De stewards hebben een aantal uur nodig gehad om naar de zaak te kijken. Ze hebben geconcludeerd dat Red Bull-coureur Sergio Perez en VCARB-coureur Yuki Tsunoda zich niet aan de deltatijd tussen de Safety Car-lijnen hebben gehouden. Dit zorgt ervoor dat ze mogelijk voor een straf moeten vrezen. Beide coureurs vielen af in het eerste gedeelte van de sprint kwalificatie, en ze hoeven zich morgenmiddag pas te melden bij de stewards.

