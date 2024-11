Piastri niet helemaal tevreden met P3: "Het was niet de beste ronde van mijn leven"

Oscar Piastri is de sprintkwalificatie in Qatar op een derde positie geëindigd. De Australiër kwam anderhalve tiende tekort voor de pole, maar geeft na de sessie toe dat zijn ronde niet de beste van zijn leven was.

McLaren-coureur Oscar Piastri is momenteel bezig aan zijn tweede Formule 1-seizoen. Hij heeft al twee Grand Prix-overwinningen op zijn naam staan, maar de man uit Melbourne wacht nog altijd op zijn allereerste pole position uit zijn F1-carrière. Hij behaalde echter al wel één sprintpole, en die behaalde hij op het circuit waarop de Formule 1 dit weekend racet: het Losail International Circuit. Piastri was toen nipt sneller dan teamgenoot Lando Norris, en dat kunstje hoopte hij vandaag te kunnen herhalen op het bloedsnelle circuit in Doha.

Dat moest dan wel gaan gebeuren tijdens de tweede run in Q3. Tijdens de eerste run moest de tweevoudig Grand Prix-winnaar zo'n anderhalve tiende toegeven op teamgenoot Norris, maar de softs hielden het tegen de verwachting in zo goed vol dat alle rijders nog een tweede run konden doen. Terwijl de Brit niet in de buurt kwam van zijn snelste tijd, noteerde Piastri de snelste tijd in Q1, waardoor hij op weg leek naar een herhaling van 2023.

Zo ver kwam het echter niet: Piastri gaf in de tweede en derde sector veel tijd toe op zijn tot dan toe snelste ronde, en zag tot overmaat van ramp ook nog Mercedes-coureur George Russell aan hem voorbijgaan. Hierdoor moest hij genoegen nemen met P3. Daar is Piastri echter niet helemaal tevreden mee, en hij wijst onder andere naar de zware omstandigheden.

"Ik ben redelijk tevreden", vertelt de McLaren-coureur na de sessie tegenover Sky Sports. "Het was niet de beste ronde van mijn leven, maar onder deze omstandigheden is het zwaar, al denk ik dat iedereen dat zal zeggen. In het begin van de kwalificatie had ik wat moeite, maar aan het einde had ik het gevoel dat ik er lekker in zat, maar de marges waren erg klein", aldus Piastri, die aangeeft dat er veel meer grip is dan vorig jaar. "Dit circuit is mega om rond te rijden. Er is veel meer grip dan vorig jaar, dus de snelle bochten zijn erg leuk."