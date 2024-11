Perez baalt van nieuwe tegenslag: "Jammer dat we hier eindigen"

Sergio Perez beleefde een rampzalige sprint kwalificatie in Qatar. De Mexicaanse Red Bull-coureur had het weer zwaar, en hij kwam niet verder dan de zestiende tijd. Na afloop zocht Perez naar antwoorden en wees hij naar een momentje met Charles Leclerc.

Aan het einde van de eerste sessie van de sprint kwalificatie kwamen Perez en Leclerc elkaar tegen op de baan. Het leek op een soort klein duel, maar dat kostte de coureurs ook de nodige tijd. Perez zag er de hele sessie niet snel uit, en er zat niet meer in dan de zestiende tijd. Zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen noteerde de zesde tijd, en daarmee werd het gat tussen de twee weer pijnlijk duidelijk.

Na afloop van de sessie was Perez wederom enorm teleurgesteld. De Mexicaanse coureur had op een beter resultaat gehoopt, en bij F1 TV zocht hij naar een oorzaak van zijn slechte resultaat: "Helaas gingen we een beetje laat de baan op. We hadden een probleempje met de anti-rollbar, en in mijn laatste ronde waren we allemaal bezig met het creëren van een gat, en toen kwam Charles. We gingen al vechtend bocht 1 in, dus daar verloor ik een paar tienden. Dat was genoeg om uitgeschakeld te worden." Perez baalt, want hij weet zeker dat er meer in zat: "Het is jammer, want ik had het gevoel dat we echt progressie boekten van VT1 naar de kwalificatie. Er was meer potentie, en het is jammer dan we hier eindigen."