Audi verkoopt 'significant minderheidsaandeel' aan Qatar

Nog voordat ze een meter hebben gereden in de Formule 1, heeft Audi een gedeelte van de aandelen hun team verkocht. Zoals verwacht gaat het staatsinvesteringsfonds van Qatar flink wat gaat geld pompen in het team. Ze hebben een significant minderheidsaandeel in handen gekregen.

Audi neemt vanaf 2026 deel aan de koningsklasse van de autosport. Ze nemen dan het team van Sauber volledig over, maar in de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond over het team. De financiële situatie bij de Volkswagen Group, het moederbedrijf van Audi, zorgde voor verhalen. Al snel gingen er ook verhalen rond over een investering vanuit Qatar, en vandaag is dat officieel geworden.

Terwijl de coureurs bezig waren met de eerste vrije training, maakte Audi de investering wereldkundig. Ze hebben ervoor gekozen om aandelen te verkopen aan de Qatar Investment Authority (QIA), het staatsinvesteringsbedrijf van het land. QIA spreekt zelf van een significant minderheidsbelang, wat dus betekent dat ze als partner aan Audi verbonden zijn. Het lijkt er niet op dat de naam van het team zal worden aangepast. Audi-CEO Gernot Döllner ontkent overigens dat de investering van QIA te maken heeft met de financiële situatie bij de Volkswagen Group. Hij stelt dat deze zaken volledig los van elkaar staan. Het is niet bekend hoeveel aandelen QIA heeft aangeschaft.

We are excited to share that we have partnered with Qatar Investment Authority (QIA) to accelerate our preparations for Audi’s 2026 Formula 1 debut.



The partnership will help achieve significant milestones in the short term, driving both the growth of our team and the… pic.twitter.com/9Ta0fv8FIk