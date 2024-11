Verstappen niet blij met FIA-situatie: "Allesbehalve ideaal"

De leegloop bij de FIA ging deze week weer verder. Gisteren werd duidelijk dat ook Tim Mayer en Janette Tan zijn ontslagen, de exacte redenen hiervoor zijn onduidelijk. Max Verstappen vindt het ook een zorgwekkende situatie, en hij stelt dat het allesbehalve ideaal is.

De ervaren steward Tim Mayer werd deze week ontslagen door FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Naar eigen zeggen werd Mayer ontslagen naar aanleiding van een right to review-proces over de baaninvasie in Austin. De reden voor het ontslag van kersvers Formule 2-wedstrijdleider Janette Tan is onduidelijk. Het zorgt voor veel frustratie bij de coureurs, en in Qatar was het dan ook het gesprek van de dag.

Ook Max Verstappen is niet tevreden met de leegloop bij de autosportfederatie. De viervoudig wereldkampioen werd in Qatar door de internationale media gevraagd of hij hier nog raar van opkijkt: "Nou ja, het baart me wel zorgen. Ik wist niet eens dat er weer iemand was vertrokken. Dat is toch zo? Maar ja, ik wist het niet. Ik volg verder ook geen Formule 1-nieuws, dus ik denk dat dat beter is." De vraag is dan ook of de instabiele situatie bij de FIA een negatieve impact heeft op de samenwerking met de coureurs: "Ik denk dat het allesbehalve ideaal is dat al die mensen vertrekken, zelfs voor de FIA. Maar het hangt er natuurlijk ook vanaf wie we ervoor terugkrijgen, en wie er als vervanger wordt aangesteld. Dat is weer een ander verhaal."