Verstappen blij met uitkomst belangrijke rijdersvergadering

In Qatar werd er op donderdag een speciale vergadering voor de coureurs georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werd er gesproken over de driving standards. Max Verstappen is tevreden met de uitkomst van de vergadering, en hij pleit nogmaals voor extra grindbakken.

De gevechten tussen Verstappen en Lando Norris in Austin en Mexico hebben ervoor gezorgd dat de richtlijnen weer op de agenda staan. In Qatar vond de langverwachte vergadering tussen de coureurs plaats op de mediadag. Na afloop van de gesprekken klonken de coureurs positief. Volgens Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell waren de coureurs het op hoofdlijnen met elkaar eens.

Ook Max Verstappen reageerde positief op de uitkomst van de gesprekken. De Nederlander werd in gesprek met Motorsport.com geconfronteerd met de beweringen van Hamilton en Russell. Gevraagd of de coureurs het op hoofdlijnen met elkaar eens zijn, reageert Verstappen positief: "Ik denk dat dat de juiste manier is om het samen te vatten. We hebben zeker nog wel een paar gesprekken nodig over bepaalde dingen."

Grindbakken

Verstappen stelde eerder al dat vooral de ruime uitloopstroken op de circuits voor de problemen zorgen. De viervoudig wereldkampioen staat daar nog steeds achter: "Dat is iets waar we sowieso aan moeten werken voor de toekomst. Want het voornaamste probleem is het circuit. Dat nodigt uit tot dit soort dingen." Verstappen pleit dan ook voor de terugkeer van grindbakken: "Als je grind hebt liggen, dan zorgt dat er automatisch voor dat je daar niet meer risico neemt dan normaal. Als er geen grind ligt, dan kun je gewoon van de baan rijden zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. Maar als er wel grind ligt, dan wil je er zeker niet in terechtkomen. Dat neemt waarschijnlijk al negentig procent van het probleem weg."

Circuits

Als het aan Verstappen ligt, moet de FIA hier dus mee aan de slag gaan. De vraag is echter of dit wel gaat gebeuren, ook Verstappen krijgt die vraag: "Als je hier minder problemen mee wil hebben, dan zul je wel moeten. Op sommige circuits zal het lastiger te realiseren zijn dan op anderen. Uiteindelijk gaat het dan om de vraag: hoe graag wil je dat de Formule 1 bij je komt rijden? Zo simpel is het."