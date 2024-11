Mayer verklaart taakstraf Verstappen: FIA-president wil coureurs straffen voor schelden

Max Verstappen en Charles Leclerc werden eerder dit jaar met een taakstraf en geldboete bestraft voor het gebruiken van een scheldwoord tijdens een FIA-persconferentie. Voormalig steward, Tim Mayer, geeft nu tekst en uitleg over de keuze om de rijders hiervoor te straffen vanaf de GP van Singapore.

Het taalgebruik van de Formule 1-coureurs is sinds de Grand Prix van Singapore een groot gespreksonderwerp geweest in de koningsklasse van de autosport. De FIA-president vond de rijders, vanwege de vele scheldwoorden die ze gebruikten over de boordradio, lijken op rappers en eiste via de media dat rijders eens op hun taalgebruik moesten gaan letten.

Het gebruik van het woordje 'fuck' door Max Verstappen en Charles Leclerc tijdens een FIA-persconferentie, was dan ook tegen het zere been van de mondiale autosportbond. Beide rijders werden op het matje geroepen. Verstappen kreeg een taakstraf, terwijl Leclerc werd bestraft met een boete. In het geval van de Nederlander leidde het tot een hele soap in Singapore. De Red Bull-rijder was het er namelijk totaal niet mee eens en was tijdens de overige persconferenties tijdens dat weekend erg kortaf.

FIA-president wilde straffen zien voor scheldende coureurs

Tim Mayer, die eerder deze week werd ontslagen als FIA-steward, gaat tegenover de BBC dieper in op de straffen van beide heren. Volgens de Amerikaan wilde FIA-president Mohammed Ben Sulayem graag straffen zien. "Hij is van mening dat de coureurs gestraft moeten worden als ze schelden. Wat er sindsdien is gebeurd, is een bewijs daarvan", verklaart Mayer. "Er zijn momenten waarop hij direct betrokken is geweest bij het kenbaar maken van zijn standpunten. Niet rechtstreeks met de stewards, maar via zijn personeel. De taak van de stewards is nu eenmaal om het beleid van de FIA te handhaven."

"Er zijn andere manier om daarmee om te gaan"

De voormalig steward kan de straf voor Verstappen en Leclerc aan de ene kant begrijpen, maar vraagt zich hardop af of coureurs voor het gebruik van het woordje 'fuck' moeten worden bestraft. "Technisch gezien is grof taalgebruik verboden, dus het is niet oneerlijk. Of het verstandig is om coureurs te straffen voor een mild vloeken, is een andere kwestie. Voor de meeste coureurs is Engels hun tweede, derde of vierde taal. Voor alle kinderen die gaan karten, is het [fuck, red.] wel het eerste woord dat ze in het Engels leren. Er zijn andere manieren om met dat soort dingen om te gaan, tenzij je je spierballen wilt laten zien."