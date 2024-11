Gefocuste Norris wil zoveel mogelijk punten scoren in Qatar

Het team van McLaren kan de dubbel uit het hoofd zetten. Lando Norris kan geen wereldkampioen meer worden, maar McLaren kan de constructeurstitel nog wel winnen. Norris wil dit weekend in Qatar gelijk weer goed voor de dag komen, en focust zich volledig op de laatste twee races van het jaar.

Norris probeerde dit jaar de strijd aan te gaan met Max Verstappen. Hij leek de Nederlander te kunnen uitdagen voor de wereldtitel, maar hij kwam niet echt in de buurt. In Las Vegas finishte Verstappen voor Norris, en dat leverde hem zijn vierde wereldtitel op. Norris moet zijn teleurstelling doorslikken, en zich focussen op het grote doel van McLaren. De Britse renstal vecht namelijk met Ferrari om de constructeurstitel.

Goede race

Norris verschijnt dan ook enorm gemotiveerd aan de start in Qatar. De Britse coureur heeft zin in het weekend op het circuit van Losail. In de preview van McLaren spreekt Norris zich hierover uit: "Ik kijk ernaar uit om weer terug te keren naar Qatar. Vorig jaar was het een heel goede race voor ons, en we willen het dit jaar nog beter gaan doen. Het is ook de laatste sprintrace van het jaar, dus we willen zoveel mogelijk punten scoren."

Focus

Norris weet ook wat het grote doel is. McLaren verdedigt een minimale voorsprong op Ferrari in het constructeurskampioenschap, dus Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri moeten gaan scoren. Norris wil er vol voor gaan in de laatste races: "We moeten ons volledig focussen op wat we moeten bereiken in de laatste twee races van het jaar. De baan en de omstandigheden in Qatar zouden meer bij ons moeten passen dan afgelopen weekend, dus ik ben benieuwd wat we kunnen doen. We hebben er nog twee te gaan, let's do this!"