Optimistische Wolff ziet kansen in Qatar

Het team van Mercedes heeft Las Vegas met een goed gevoel verlaten. Na het 1-2tje in de straten van de gokstad, hoopt men ook te kunnen presteren op het circuit van Losail in Qatar. Teambaas Toto Wolff weet echter wel dat deze twee races heel verschillend zijn.

In Las Vegas was Mercedes oppermachtig. In alle sessies waren de Mercedes-coureurs de snelste, en in de race was George Russell niet te stoppen. Hij startte op de pole position, en hij reed weg bij zijn rivalen. Lewis Hamilton had een rampzalige kwalificatie, maar in de race had hij ook een goed tempo. De zevenvoudig wereldkampioen kwam uiteindelijk als tweede over de streep, en daarmee bezorgde hij Mercedes een geweldig resultaat.

Geweldig weekend

Mercedes-teambaas Toto Wolff was dan ook heel erg tevreden met de prestaties van zijn coureurs. In de preview op de Qatarese Grand Prix kijkt hij eerst eventjes terug op Las Vegas: "We kijken uit naar de voorlaatste race van het seizoen in Qatar, na ons 1-2tje in Las Vegas. Het team heeft geweldig werk geleverd tijdens de drie dagen in de Verenigde Staten. We waren snel en we hebben alles goed uitgevoerd op zaterdagavond. Een hoogtepunt is exact wat we wilden aan het einde van het seizoen, en dat is dik verdiend gezien het harde werk en vastberadenheid die iedereen heeft laten zien in de tweede seizoenshelft."

Feestje

Wolff is blij met de manier waarop zijn coureurs reden in de straten van Las Vegas. De Oostenrijkse teambaas is enorm trots op het resultaat: "George controleerde de race vanaf de pole position, reed supergoed en hij had voldoende tempo in handen. Lewis had een geweldige comeback vanaf de tiende plaats, hij kwam door het veld heen naar de tweede plaats om de hoogste twee stapjes van het podium voor het team te pakken. Op zaterdagavond vonden de festiviteiten plaats, waarna de focus snel weer ging naar de twee races voor ons."

Qatar

Wolff geeft toe dat de verschillen tussen Las Vegas en Qatar enorm zijn. Hij wijst bijvoorbeeld naar de temperatuur, maar dat neemt niet weg dat hij weer hoopt op een goede prestatie: "We mikken op wederom een sterk weekend. De W15 voelde zich meer thuis op circuit met snelle bochten zoals Silverstone en Spa. We profiteerden zeker van de nachtelijk kou in de woestijn bij Las Vegas, maar de lay-out in Qatar moet meer passen bij de kracht van onze auto."