"Verstappen hoeft niet per se acht titels: "Is niet noodzakelijk"

Max Verstappen mag zich sinds afgelopen weekend een viervoudig wereldkampioen noemen. De Nederlander prolongeerde zijn titel in Las Vegas, en men is benieuwd wat hij nog meer kan bereiken. Verstappen vindt het winnen van acht wereldtitels echter niet noodzakelijk.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet voor eeuwig in de Formule 1 wil blijven rijden. Hij droomt van andere klassen, en hij zou heel graag willen deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing, en het is nog niet duidelijk of hij daarna verder gaat in de Formule 1. Hij wil daar nu ook nog niet te veel over nadenken.

Relaxen

Na zijn titelrace in Las Vegas werd Verstappen vanzelfsprekend weer gevraagd naar zijn toekomstplannen. In gesprek met F1.com legt hij uit waarom hij niet tot in de eeuwigheid in de Formule 1 wil blijven hangen: "24 races is een hoop en ik weet dat ik dit niet eeuwig kan blijven doen. Ik houd van het racen en ik vind het geweldig om op het hoogste niveau te racen met zoveel ongelooflijke coureurs. Maar er komt een dag dat ik wat meer wil relaxen. Je leeft namelijk maar één keer. En als je eind 30 of begin 40 bent, dan gaat je lichaam op een natuurlijke manier al een beetje achteruit."

Acht titels

Verstappen weet dat er andere coureurs zijn die in die levensfase nog wel in de Formule 1 rijden. Voor hemzelf is dat geen toekomstbeeld: "Natuurlijk kan ik die tijd in de Formule 1 doorbrengen. Maar ik wil ook andere dingen doen om van het leven te genieten. Om zo terug te kijken, om in ieder geval mijn levensduur op deze planeet te maximaliseren. En natuurlijk is er dan ultieme doel, kan je acht wereldtitels winnen? Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar aan de andere kant is het niet noodzakelijk."