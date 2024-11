Manager zag Verstappen schitteren: "Titel meer dan ooit verdiend door hemzelf"

Max Verstappen pakte afgelopen weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij. Hij zorgde voor veel vreugde, en vooral ook voor opluchting. Ook zijn manager Raymond Vermeulen is trots, en hij stelt dat Red Bull geen kampioensauto had en dat Verstappen het heeft gedaan.

Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Hij en Red Bull begonnen ijzersterk aan het seizoen, maar sinds de race in Miami hadden ze het lastiger. Red Bull werd bijgehaald door McLaren en Ferrari, en ook Mercedes kon een aantal keren meedoen. Verstappen moest heel erg hard gaan werken, en hij bleef ook leveren. Hij wist nog een aantal races te winnen, en hij bleef optimaal presteren. Zijn vijfde plaats in Las Vegas was vervolgens genoeg voor de wereldtitel.

Speciaal

Bij Red Bull barstte er een groot feest los. Er was ook veel opluchting merkbaar, want de tegenvallende prestaties zorgden voor veel stress. Ook Verstappens manager Raymond Vermeulen was blij. In gesprek met Motorsport.com krijgt Vermeulen de vraag hoe hij deze titel zou typeren: "Als een hele speciale. Aan het begin van het seizoen ging het nog fantastisch, toen was het eigenlijk voortborduren op 2022 en 2023, jaren waarin we heel sterk waren. We zouden weer dominant door het jaar heen rollen, maar dat was uiteindelijk toch anders. Maar ik ben supertrots en supertevreden, Max heeft het zelf gedaan. De auto was lastig en er zaten wat hiccups in, dus Max heeft alles gegeven. Ik denk dat deze titel meer dan ooit verdiend is door hem."

Monza

Verstappen liet na zijn kampioensrace weten dat hij in zeventig procent van alle races niet de snelste auto had. Zijn manager Vermeulen is het daar mee eens: "Ik denk dat we vandaag ook gezien hebben waar we staan. Ik denk dat Brazilië de grote genadeslag is geweest, maar dat kwam ook door Max zelf. We hebben geen wereldkampioenschapsauto onder ons." Verstappen dacht na het rampzalige weekend in Monza dat de titel niet haalbaar was, maar zijn manager hield wel vertrouwen: "We hebben intern altijd gezegd, ook samen met Jos, 'Max het kan dit jaar alle kanten op vallen'. Uiteindelijk is het de goede kant op gegaan, maar Max is altijd gesteund gebleven en wij geloofden er wel in."