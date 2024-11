Brundle plaatst 'bovenmenselijke' Verstappen in iconisch rijtje

Max Verstappen pakte afgelopen weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlander reed een solide race en de vijfde plaats was goed genoeg voor titelprolongatie. Martin Brundle is onder de indruk en hij stelt dat Verstappen iets bovenmenselijks presteert.

Verstappen kende vorig jaar een enorm dominant seizoen in de Formule 1. Dit jaar begon hij weer op een ijzersterke wijze aan het seizoen, maar al snel zakten de prestaties van Red Bull Racing in. Verstappen moest vechten, en hij bleef het maximale eruit halen. In Las Vegas moest hij voor zijn rivaal Lando Norris eindigen om zijn vierde wereldtitel te pakken. Verstappen focuste zich daar volledig op, en zijn vijfde plek was goed genoeg voor de wereldtitel.

Bovenmenselijk

Verstappens vierde kampioensjaar maakt veel indruk op kenners. Ook oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle heeft enorm veel respect voor de prestaties van Verstappen. Brundle deelt zijn felicitaties uit in zijn column voor Sky Sports: "De mentale en fysieke inzet om op dat consistente niveau te presteren en resultaten te boeken, in goede en in slechte tijden, terwijl je je leven voor een langere termijn op het spel zet, is bovenmenselijk."

Grootheden

Brundle ziet dat Verstappen nu definitief onderdeel uitmaakt van de eregalerij van de Formule 1. De Britse commentator maakt vergelijkingen met andere legendes: "Slechts een paar coureurs bereiken de Formule 1, een aantal van ons scoren punten, anderen stonden op het podium, een paar wonnen er races en slechts een handjevol won wereldtitels. Slechts zes coureurs hebben vier of meer titels gewonnen, en de lijst van Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Verstappen is best wat. Andere grootheden zoals Jim Clark en Ayrton Senna hadden hierbij kunnen staan als ze langer hadden geleefd."