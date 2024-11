Wolff applaudisseert voor Verstappen: "Hij wordt alleen maar groter"

Max Verstappen maakte veel los in Las Vegas door zijn vierde wereldtitel op rij te winnen. Verstappen kende een lastig seizoen, waarin hij het hoofd wel koel wist te houden. Ook Toto Wolff is onder de indruk en hij stelt dat Verstappen nu alleen nog maar groter wordt.

Verstappen moest dit jaar enorm hard werken om resultaten binnen te slepen. In de eerste fase van het seizoen was hij ouderwets sterk, maar daarna zakten de prestaties van de RB20 in. Red Bull werd bijgehaald door Ferrari en McLaren, en ook Mercedes was een aantal keren sterker. Verstappen wist er toch elk weekend het maximale uit te halen, en in Las Vegas wist hij zijn wereldtitel te prolongeren.

Het leverde hem een vrachtlading aan complimenten op. Ook bij concurrent Mercedes zijn ze complimenteus. Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Hij is echt een groot kampioen. Dat weet ik wel zeker. Hoe zeg je dat ook alweer? Hij is kampioenswaardig? Nou ja, dat is hij in ieder geval zeker. In het eerste deel van het seizoen heeft hij iedereen naar huis gereden en in het tweede deel van het seizoen pakte hij alsnog punten, ondanks dat zijn auto helemaal niet meer zo snel was. Het was wel duidelijk dat hij één van de allergrootsten was, maar nu wordt hij alleen nog maar groter."