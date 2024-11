Perez denkt dat ommekeer dicht bij is: "Begrepen wat er misging"

Sergio Perez kende in Las Vegas wederom een tegenvallend weekend. De Mexicaan viel in de kwalificatie af in Q1, en in de race werd hij slechts tiende. Perez ziet licht aan het einde van de tunnel en stelt dat de ommekeer voor hem nabij is. Hij houdt hoop.

In weekend waarin Max Verstappen wereldkampioen werd, zakte Perez weer door het ijs. Hij kon geen vuist maken op het stratencircuit van Las Vegas, en in de kwalificatie was hij kansloos. Red Bull koos er in de race voor om Perez te laten starten op de harde banden. Slechts twee andere coureurs deden dat, en het bleek niet de ideale strategie te zijn. Toch wist Perez een WK-puntje te scoren.

Strategie

Na afloop van de race baalde Perez dan ook van deze strategische keuze van Red Bull. Hij probeerde na de race aan F1 TV uit te leggen wat er misging: "Ik denk dat we zijn overvallen door de hoeveelheid bandenslijtage die er vandaag was. We hadden niet verwacht dat er zoveel slijtage zou zijn. Dat heeft ons jammer genoeg wel pijn gedaan. We reden op het verkeerde moment op de beste banden. Daarna moest ik een lange stint rijden op de mediums, op het moment dat deze kwetsbaar waren midden in de race. Het was helaas allemaal een beetje out of sync."

Ommekeer

De resultaten waren weer niet om over naar huis te schrijven, maar Perez blijft positief. Hij ziet licht aan het einde van de tunnel: "We hebben begrepen wat er in de kwalificatie mis is gegaan. De situatie is dat we nu dicht bij een ommekeer zijn. De snelheid is er. Het komt eraan en we maken progressie. We snappen wat er gisteren is gebeurd en we hadden het beter moeten doen. Dat hebben we alleen niet gedaan. We moeten als team hard blijven werken om er in de laatste twee races weer te staan."