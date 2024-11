Complimenteuze Hamilton ziet Verstappen geen fouten maken

Max Verstappen pakte in de straten van Las Vegas zijn vierde wereldtitel. De Nederlander maakte hiermee enorm veel indruk op zijn concurrenten. Lewis Hamilton stelt dat Verstappen geen fouten heeft gemaakt en hij wijst hem al aan als de titelfavoriet voor 2025.

Verstappen had in Sin City genoeg aan een vijfde plaats om de wereldtitel veilig te stellen. De Nederlander focuste zich tijdens de race volledig op het binnenhalen van zijn vierde wereldtitel. Hij ging de duels met Lewis Hamilton en de Ferrari's niet aan, want hij wist dat hij de titel binnen had zodra hij voor Lando Norris zou finishen. Hij behaalde zijn doel, en dat deed hij dus met een tactisch hoogstandje.

Geen fouten

Het leverde hem een vrachtlading aan complimenten op. Ook Verstappens voormalig titelrivaal Lewis Hamilton is complimenteus. Tijdens de persconferentie sprak Hamilton zich uit: "Hij heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft geen fouten gemaakt, iedere keer geleverd en elk punt gepakt die hij behoorde te pakken. Hij en zijn team hebben het gewoon het beste gedaan, opnieuw, voor het vierde jaar op rij, hoewel het op een gegeven moment echt wel spannend werd."

Titelfavoriet

Hamilton wil volgend jaar met Ferrari de strijd aangaan met Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen wijst Verstappen in ieder geval al aan als de titelfavoriet voor 2025: "Ik denk dat ze volgend jaar moeilijk te verslaan zullen zijn, omdat ze waarschijnlijk eerder dan alle anderen aan de auto voor volgend seizoen zijn begonnen." Gevraagd of Verstappen dan weer onverslaanbaar zal zijn, reageert hij twijfelend: "Het hangt er vanaf of ze bij de eerste race weer een voorsprong van anderhalve seconde per ronde hebben, zoals dit jaar het geval was."