Domenicali denkt dat 'heel Nederland' trots is op Verstappen

Max Verstappen pakte afgelopen weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij bevestigde hiermee weer zijn rol als icoon van de sport. Formule 1-CEO Stefano Domenicali denkt dan ook dat heel Nederland trots is op deze prestatie van Verstappen.

Verstappen had genoeg aan de vijfde plaats in Las Vegas om zijn vierde wereldtitel binnen te slepen. Hij finishte voor zijn titelrivaal Lando Norris, en dat was wat hij moest doen. Voor het vierde jaar op rij gaat het goud naar Verstappen, en dat levert hem een stroom aan felicitaties op. Ook vanuit de top van de Formule 1 kwamen er felicitaties en mooie woorden richting het kamp Verstappen en Red Bull.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali sprak zich vlak na de race al uit over Verstappen in een speciaal bericht. Vlak na de officiële ceremonies en de festiviteiten bij Red Bull deed Domenicali er nog een schepje bovenop in gesprek met De Telegraaf: "Max is een ongelooflijke kampioen en ik weet zeker dat heel Nederland trots op hem is. Hij heeft onze sport geholpen om nieuwe niveaus te bereiken, zoals hij zelf nieuwe niveaus van genialiteit heeft bereikt. Bravo Max, je bent toegetreden tot een elitegroep van coureurs in onze geweldige sportgeschiedenis."