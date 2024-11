Aandeelhouders beslissen over toekomst Perez

Max Verstappen werd in Las Vegas voor het vierde jaar op rij wereldkampioen. De Nederlander zorgde voor een feestje bij Red Bull, terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez weer door de mand zakte. Helmut Marko stelt dat er na de race in Abu Dhabi een zeer belangrijke meeting op het programma staat.

Perez viel in de kwalificatie in Las Vegas al af in Q1. De Mexicaan moest een inhaalrace gaan rijden, en Red Bull koos voor een alternatieve strategie. Perez startte de race op de harde band, en kwam daardoor naar voren. Hij kon zich echter niet handhaven tussen de toppers, waarna hij weer terugviel. Uiteindelijk kwam Perez op de tegenvallende tiende plek over de finishlijn.

Aandeelhouders

De toekomst van Perez wordt steeds onzekerder. De Mexicaan staat onder enorme druk, en Red Bull-adviseur Helmut Marko doet er niet geheimzinnig over. Tegenover ORF deed Marko daar niet geheimzinnig over: "Na Abu Dhabi vindt er een meeting plaats en het resultaat van deze meeting zal worden gepresenteerd aan de aandeelhouders. Ze zullen dan beslissen hoe de rijderssituatie er voor volgend jaar uit zal zien bij beide teams."

Achterstand

Marko is in ieder geval niet bepaald positief over de prestaties van Perez. De teamadviseur kijkt zuchtend naar het onderlinge verschil tussen de twee coureurs: "Ik weet niet exact wat het gat is, maar ik denk dat Checo 200 punten minder heeft dan Max. Het is duidelijk dat de constructeurstitel niet langer mogelijk is. Als Sergio ergens in de buurt van Hamilton en Russell, of de Ferrari's of zelfs de McLarens had gereden, dan zouden we weer ver voorstaan."