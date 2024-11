Russell daagt Verstappen uit: "Tijd dat iemand hem een serieus gevecht geeft"

George Russell schreef de Grand Prix van Las Vegas op oppermachtige wijze op zijn naam. Alle aandacht ging na afloop echter uit naar kersvers viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Volgens Russell is het hoog tijd dat iemand Verstappen serieuze concurrentie gaat geven.

Russell reed een magistrale race in de straten van Las Vegas. De Britse Mercedes-coureur startte op pole position, en hij gaf de leiding eigenlijk niet meer uit handen. Russell zag in de openingsfase Verstappen nog eventjes dichtbij komen, maar de Nederlander richtte zijn blik al snel op de wereldtitel in plaats van een zege. Russell maakte geen fout, maar stond na afloop wel in de schaduw van Verstappen.

Serieus gevecht

Het maakte hem allemaal maar weinig uit. Russell was heel erg blij met zijn zege. Toch werd ook hij gevraagd naar de wereldtitel van Verstappen door Viaplay: "Max heeft het geweldig gedaan. Toen hij niet de snelste auto had, pakte hij wel altijd het maximaal haalbare resultaat. De jongens waar hij tegen vocht, deden dat niet. Daarom is hij kampioen geworden. Ik heb enorm veel respect voor Max, en voor wat Red Bull heeft bereikt. Ik wil dolgraag meedoen aan dat gevecht, want het is hoog tijd dat iemand hem een serieus gevecht geeft."

Uitdager

Russell lijkt zichzelf in de positie te willen manoeuvreren om voor de titel te kunnen gaan. In 2025 is er weer een nieuwe kans, en als hij wordt gevraagd of hij op zichzelf doelt als Verstappen-uitdager, is hij duidelijk: "Dat is wel mijn plan, en dat wil ik doen. Hij is en zware tegenstander, en Red Bull heeft het geweldig gedaan. Dit kampioenschap had tot de laatste race door moeten gaan, en je zou kunnen zeggen dat Max niet de favoriet was op een bepaald moment, maar hij wint de titel met nog twee races te gaan. We moeten het dus beter doen, om hem meer uit te dagen."