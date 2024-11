Sainz na P3 in Vegas: "Ik voelde me niet op mijn gemak in de auto"

Carlos Sainz startte de Grand Prix van Las Vegas als tweede en is als derde over de finish gekomen op het stratencircuit in Nevada. De Spanjaard stelde na de race dat hij zich totaal niet comfortabel voelde in de SF-24 en geeft aan dat er simpelweg niet meer in zat.

Ferrari-coureur Carlos Sainz kwam gisteren net tekort om de pole position op zijn naam te schrijven, maar hoopte tijdens de race op het Las Vegas Strip Circuit wel als eerste over de finish te komen. Aan het begin van de GP in Nevada leek dat ook zeker mogelijk te zijn, want beide Ferrari's zaten op de staart van Russell en het leek een kwestie van tijd voordat Leclerc (P2) en Sainz (P3) voorbij zouden gaan aan de Brit. Dat liep echter anders: Russell hield zijn banden heel, terwijl de Ferrari's al snel door hun banden heen waren, waardoor er in sneltreinvaart een gat van acht seconden ontstond tussen Sainz - die Leclerc was gepasseerd - en de Mercedes-rijder.

Daarna hoopte de Madrileen in ieder geval zijn tweede plaats te kunnen verdedigen, maar ook dit lukte niet. Hamilton en Verstappen passeerden Sainz, die bovendien een plek verloor aan teamgenoot Leclerc, doordat Sainz de pits in werd geroepen en toch weer door moest rijden van zijn team. Hierdoor viel de viervoudig Grand Prix-winnaar terug naar P5, maar na een sterke eindsprint wist hij Leclerc en Verstappen toch weer terug in te halen, waardoor Sainz toch nog een podiumfinish uit het vuur wist te slepen.

"P3 was het maximaal haalbare"

Na de race stelt Sainz dat de eerste stint Ferrari de kop heeft gekost. "Het was een beetje schokkend wat er gebeurde toen we op de mediums reden. Ik had verwacht dat ik sterk zou zijn op deze band, maar het duurde acht ronden [en toen waren ze er aan, red.]", legt de 30-jarige uit tegenover F1.com. "Vanaf dat moment was het een race waarin we de schade moesten beperken. Ik voelde me niet op mijn gemak in de auto en was niet sterk vandaag. Ik wou dat ik wat sneller was en met George om de overwinning had kunnen vechten, maar we hadden gewoon de snelheid niet. Uiteindelijk kwamen we terug op P3, wat het maximale was wat we vandaag konden doen."