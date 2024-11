Hamilton baalt stevig na P2 in Vegas: "Het had vandaag een makkie moeten zijn"

Lewis Hamilton heeft na een geweldige inhaalrace beslag gelegd op de tweede plaats in Las Vegas. De Brit leek zelfs nog even voor de winst te kunnen gaan, maar kwam uiteindelijk toch tekort op teamgenoot George Russell. Ondanks P2 baalt Hamilton stevig, want hij stelt dat hij vandaag makkelijk had moeten winnen als hij zich beter gekwalificeerd had.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kende drie weken geleden in Brazilië nog een dramatisch weekend, waarna de Brit, die na dit seizoen vertrekt naar Ferrari, zelfs nadacht om vroegtijdig te vertrekken bij Mercedes. Ondanks die gedachten zat de 39-jarige dit weekend gewoon in de W15, en dat was voor hem maar goed ook. Mercedes had voor het eerst sinds de zomerstop een bolide waarmee ze konden vechten om pole en overwinning, maar daar profiteerde Hamilton op zaterdag niet van.

Na wat foutjes in Q3 kwam hij niet verder dan P10 en dus moest hij een inhaalrace gaan rijden. Dat deed hij echter met verve. Hamilton had vanaf de eerste seconde de pace te pakken en stoomde net na zijn tweede stop op naar P2. Hij leek zelfs nog voor de winst te kunnen gaan en reed het gat richting Russell snel dicht. Uiteindelijk kwam hij op vijf seconden, maar dichter bij kwam hij niet meer.

Na de race wil Hamilton eerst Max Verstappen feliciteren met zijn vierde titel. "Dat was geweldig. Ten eerste wil ik Max hartelijk feliciteren met het winnen van het kampioenschap, met nog een aantal races te gaan", vertelt de Brit tegenover F1.com, waarna hij aangeeft te balen van zijn tweede plaats. "Als ik gisteren mijn werk had gedaan, zou het vandaag een makkie zijn geweest [om te winnen, red.]. Maar het is oké. Ik had plezier toen ik vanaf de tiende plaats kwam. Het team heeft fantastisch werk geleverd", stelt de man uit Stevenage.

"Dit is het beste dat de auto ooit heeft gevoeld"

Dit weekend kon hij dus eindelijk weer eens meestrijden om de winst, maar hoe komt het dat Mercedes dit weekend opeens weer zo snel was? "We weten niet waarom we dit weekend zo snel waren, maar dat is het beste dat de auto ooit heeft gevoeld, dus ik ben dankbaar dat ik er deel van heb mogen uitmaken om dit punt te bereiken. Als de auto de komende paar races zo rijdt, denk ik dat we op een goede plek zitten om de jongens vooraan uit te dagen."