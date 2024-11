Perez teleurgesteld: "Dan is het lastig om alles te laten werken"

Sergio Perez kende een enorm teleurstellende kwalificatie in Las Vegas. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd en daar was hij niet tevreden mee. Na afloop van de kwalificatie zocht Perez naar antwoorden en hij stelt dat er een fundamenteel probleem was met de auto.

Perez kent een enorm teleurstellend seizoen in de Formule 1. Dit weekend in Las Vegas hoopte hij een stapje omhoog te kunnen zetten, maar dat lukte hem niet. In de kwalificatie wist Perez op geen enkel moment echt een sterke indruk te maken, en dat leverde hem de zestiende tijd op. Dat betekende dat hij afviel in Q1 en dat hij morgen elf plekken achter zijn teamgenoot Max Verstappen zal starten.

Strategie

Perez stelde vlak na de kwalificatie dat hij het idee had dat hij goede progressie had geboekt. Iets langer na de training legde Perez het iets uitgebreider uit bij de internationale media: "Achteraf hadden we twee sets softs moeten gebruiken, zeker omdat we niet competitief waren in Q1. Ik worstelde in de langzame bochten met de banden. Dat is waar het grootste tijdverlies vandaan komt, al is de achtervleugel ook een factor. Het langzame gedeelte is echter heel lastig, ook met het glijden. Als ik met één band iets te veel begon te glijden, was het klaar."

Fundamenteel probleem

Perez denkt daarnaast ook dat er iets aan de hand was met zijn RB20. De Mexicaan probeerde deze problemen uit te leggen: "Ik denk dat we een fundamenteel probleem hebben met de auto. Het werkt simpelweg niet voor me en daar gaat mijn volledige focus naartoe. Je probeert het op te lossen in plaats van compromissen te sluiten. Op dit moment beginnen we aan weekenden en ontdekken we veel nieuwe dingen. Dan is het lastig om alles te laten werken." Perez verwacht weinig van de race: "Het wordt lastig, al gaan we een lange race tegemoet. Er kan veel kan gebeuren en ik denk dat we competitiever zullen zijn. Het zag er veel beter uit in de longruns, in ieder geval als je het vergelijkt met de snelheid over één rondje."