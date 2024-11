"Norris sneert naar criticasters: "We hadden toch met afstand de snelste auto?"

Lando Norris kende een zeer teleurstellende kwalificatie in Las Vegas. Hij zal de race na een lastige kwalificatie moeten aanvangen vanaf P6. Volgens de Brit past de MCL38 simpelweg niet bij het Las Vegas Strip Circuit.

Het team van McLaren heeft het dit weekend onwijs lastig in Las Vegas. De renstal uit Woking had op de vrijdag een erg matige snelheid met veel brandstof in de auto, maar leek er over één ronde wel aardig bij te staan. Lando Norris en Oscar Piastri waren in de tweede en derde training niet ver verwijderd van het tea van Mercedes, maar in de kwalificatie was het niet McLaren, maar Ferrari dat de voornaamste uitdager van de Silver Arrows werd. Hierdoor kwam een balende Norris niet verder dan de zesde tijd, wat volgens hem vooral te maken heeft met de MCL38 die niet bij het stratencircuit in de gokstad past.

"Ja, ze hebben overal gelijk over"

Als de 24-jarige uit Bristol na de kwalificatie een opmerking van een journalist hoort die niet verwacht had dat McLaren de vijfde snelste auto zou zijn op het Las Vegas Strip Circuit, kan Norris het niet laten om te sneren richting zijn criticasters. "Het is ongelofelijk! We hebben toch met afstand de snelste auto?", reageert de Brit sarcastisch tegenover de internationale media. "Ja, vreemd. Misschien ligt het aan het feit dat we eerder met water in de banden reden", vervolgt hij met een glimlach. Als tot slot een journalist ook nog de kwestie omtrent de achtervleugels van McLaren aanhaalt, reageert de Brit opnieuw een tikkeltje sarcastisch: alvorens. "Ja, ze hebben overal gelijk over."

Vervolgens gaat de Brit serieus in op de vraag of zijn auto niet goed bij het stratencircuit in de gokstad past. "Nee, er is hier gewoon heel weinig grip, wat niet goed bij de karakteristieken van onze auto past", stelt Norris. "We moeten precies op de limiet rijden als we hier snel willen zijn. Het is onder normale omstandigheden al een hele klus om alles uit de auto te halen en hier is het gewoon te moeilijk om dat voor elkaar te krijgen."

"Het was misschien niet mijn beste Q3-optreden"

Ondanks de problemen die McLaren heeft met haar MCL38, moet de drievoudig Grand Prix-winnaar toegeven dat hij ook niet zijn beste Q3 uit zijn carrière reed. "Het was misschien niet mijn beste Q3-optreden. Ik maakte een paar kleine fouten. Maar het was gewoon erg lastig om die fouten niet te maken met deze auto", vertelt de McLaren-rijder. "Het bleek te moeilijk om een vlekkeloze ronde te rijden. Aan de ene kant probeer je sneller te gaan en aan de andere kant probeer je geen enkele fout te maken, aangezien een foutje je hier al snel één of twee tienden kost. Maar dat bleek dus te lastig."