McLaren moet alle achtervleugels aanpassen vanwege 'mini-DRS'

Het team van McLaren kreeg tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore te horen dat het haar low-downforce achtervleugel moest aanpassen. Deze was volgens de FIA 'niet in de geest van het technische reglement'. Nu blijkt dat McLaren niet alleen haar low-downforce achtervleugel heeft aangepast, maar ook aanpassingen heeft doorgevoerd aan de vleugels voor de Amerikaanse GP.

In Austin gaat het al twee dagen over het trucje van Red Bull Racing waarmee ze de rijhoogte van de RB20 kunnen aanpassen, maar dat is niet het enige veelbesproken 'trucje' dit jaar. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan stond het team van McLaren in de spotlights vanwege hun 'mini-DRS'. Tijdens de race was het bijna niemand opgevallen, maar na de GP in Bakoe, die gewonnen werd door McLaren-rijder Oscar Piastri, verschenen er op sociale media onboardbeelden van de MCL38 van de Australiër, waarop de achtervleugel leek te 'flexen'.

Het werd vooral duidelijk op de rechte stukken. De achtervleugel van de McLaren-bolide boog dan namelijk door, waardoor de hoek van de beweegbare flap (het bovenste deel van de achtervleugel) aanzienlijk afnam. Dit zorgde ervoor dat wanneer de DRS van de McLaren-rijder dicht bleef, de onderrand van de beweegbare flap licht naar boven ging, waardoor er een soort vouw ontstond. De lucht kon zo gedeeltelijk beter door de gleuf en het hoofdprofiel van de achtervleugel bewegen, waardoor het team uit Woking een soort 'mini-DRS' had gecreëerd.

McLaren moet low-downforce achtervleugels aanpassen

Het onderdeel leidde tot veel discussie en Red Bull Racing zou op de donderdagavond in Singapore naar de FIA zijn gestapt om over de achtervleugel te praten, meldde Auto, Motor und Sport. Op diezelfde avond besloot de autosportbond ook een gesprek met McLaren aan te gaan over haar achtervleugel, wat ertoe leidde dat de FIA McLaren vroeg om de low-downforce achtervleugel aan te passen. Het ontwerp kwam wel door alle tests, maar was niet in de geest van het technische reglement, zo verklaarde een woordvoerder van de FIA tegenover Motorsport.com.

McLaren ging hiermee akkoord en paste haar low-downforce achtervleugel aan, zodat die in de toekomst op andere circuits niet meer op zo'n manier zou doorbuigen. McLaren was namelijk van plan om dezelfde low-downforce achtervleugel terug te laten keren in Las Vegas, wat ook een circuit is met veel lange, rechte stukken, net als Bakoe.

McLaren past alle achtervleugels aan

Voorafgaand aan het weekend in Austin gingen er echter geruchten rond dat de FIA aan McLaren had gevraagd om nog meer aanpassingen door te voeren aan de low-downforce achtervleugel. McLaren heeft dat tegenover Motorsport.com ontkend, maar heeft wel toegegeven dat het niet alleen de low-downforce achtervleugels moet aanpassen, maar ook de achtervleugels die op andere type circuits worden gebruikt.

Een McLaren-woordvoerder zei er het volgende over tegenover Motorsport..com: "Zoals eerder vermeld, heeft McLaren proactief aangeboden om een ​​aantal kleine aanpassingen aan onze achtervleugel door te voeren na de GP van Azerbeidzjan. Sinds Bakoe hebben we kleine aanpassingen gedaan aan al onze achtervleugels, in verschillende mate, om ervoor te zorgen dat er op dit gebied geen verdere problemen meer ontstaan."

Ook voordeel op high-downforce banen

Op deze manier moet voorkomen worden dat McLaren een dergelijk mini-DRS-systeem blijft gebruiken op circuits waar een achtervleugel met meer downforce wordt gebruikt. Ook op deze type circuits kan McLaren namelijk voordeel hebben van de 'mini-DRS', zo heeft GPToday.net begrepen. Het zal wel minder zijn dan op low-downforce circuits, omdat er op high-downforce banen vaak minder rechte stukken aanwezig zijn, maar een dergelijk voordeel blijft bestaan.