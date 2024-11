Wietrokers zaten Verstappen dwars: "Was best high in de auto!"

Max Verstappen noteerde vandaag de vijfde tijd in de kwalificatie in Las Vegas. De Nederlander had om meer gehoopt, maar hij ligt nog altijd op kans voor de wereldtitel. Verstappen gaat geen rare fratsen uithalen in de race van morgen, en hij grapt dat hij tijdens de kwalificatie 'high' werd van de wietlucht.

Verstappen wist voorafgaand de kwalificatie ook wel dat hij niet tot de favorieten voor de pole position behoorde. In de kwalificatie probeerde hij alles eruit te halen, en dat resulteerde uiteindelijk in de vijfde tijd. Dit zorgt ervoor dat hij morgen één plekje voor zijn titelrivaal Lando Norris mag starten. Als hij in de race voor Norris over de streep komt, dan is zijn vierde wereldtitel een feit.

Gokken

Verstappen probeert hier nog niet aan te denken. De Nederlander besprak na afloop van de kwalificatie zijn kansen voor de race met De Telegraaf: "We moeten eerst maar eens zien hoe we kunnen omgaan met de banden en hoe snel we zijn. Het liefst rijd ik natuurlijk meer voor de overwinning, maar ik weet niet of dat realistisch is, gezien de snelheid van Mercedes en Ferrari. Ik kijk eerst naar onze eigen prestaties voordat ik ergens anders aan denk. Of ik liever hier kampioen wordt dan volgende week in Qatar? Het liefst zo snel mogelijk, maar ik ben er niet te veel mee bezig." Hij gaat in ieder geval geen gokje wagen: "Ik houd gewoon niet van gokken, dan kun je net zo goed geld van je balkon gooien."

Wiet

Tijdens de sessies hadden veel coureurs last van een bepaald aspect van het nachtleven in Las Vegas. In de staat Nevada is wietroken namelijk legaal, en de feestgangers in Las Vegas maken daar dankbaar gebruik van. De coureurs roken de wietgeuren tijdens de kwalificatie, zo legt Verstappen uit: "Vandaag rook je het best goed. Ik was best wel high in de auto! Ideaal is het niet, want je ruikt het ook tijdens het rijden en het is best wel extreem."