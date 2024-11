Hamilton krijgt het niet warm van P10: "Het is wat het is"

Lewis Hamilton kende tot nu toe een goed weekend in Las Vegas. In de eerste twee vrije trainingen was hij de snelste coureur, en daarna zat hij er ook goed bij in VT3. In de kwalificatie kwam hij niet verder dan de tiende tijd, en daar haalde Hamilton zijn schouders over op.

Hamilton leek na zijn teleurstellende race in Brazilië de handdoek in de ring te gooien. Zijn resultaten in de vrije trainingen gaven hem echter goede hoop voor de kwalificatie van vandaag. Hij leek mee te doen om de pole position, maar in het derde en beslissende gedeelte van de kwalificatie ging het mis. Hamilton ging meerdere keren wijd en hij worstelde met zijn Mercedes-bolide. Terwijl zijn teamgenoot George Russell de pole pakte, droop Hamilton af.

Schouderophalend

Hij meldde zich na afloop van de kwalificatie in de mediapen om zijn tegenvallende resultaat te bespreken. De Brit reageerde schouderophalend voor de camera's van Sky Sports: "Het is wat het is. Tot nu toe is het een goed weekend, dus ik gaan mijn best doen morgen. Ik wil ook George feliciteren. De omstandigheden zijn ook goed, het is fijn en koel, en dat is al het hele weekend heel fijn."

Inhaalrace

Vanaf de tiende plaats moet Hamilton een inhaalrace gaan rijden om in aanmerking te komen voor een goed resultaat. Aangezien de Mercedes er aardig snel uitziet, liggen er genoeg kansen. Hamilton wil echter nog niet te vroeg juichen als hij wordt gevraagd naar die kansen: "Ik sta best ver achter, dus ik ga zien wat ik vanaf daar kan doen. De bandendegradatie gaat hier een sleutelrol spelen, we hadden hier een spannende race vorig jaar."