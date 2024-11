Opgewekte Leclerc wijst Mercedes en McLaren aan als favorieten

Charles Leclerc kende een redelijke eerste dag in de straten van Las Vegas. De Monegaskische Ferrari-coureur verwachtte voorafgaand het weekend zeer snel te kunnen zijn, maar dat was in de trainingen nog niet het geval. Leclerc wijst naar Mercedes en McLaren, maar hij lijkt zich geen zorgen te maken.

Leclerc voorspelde in de weken voorafgaand het raceweekend dat Ferrari goed voor de dag kon komen in Las Vegas. Tijdens de eerste avond op het circuit was het Italiaanse team echter nog niet het snelst. In de eerste vrije training noteerde Leclerc de vierde tijd, op een seconde van Lewis Hamilton. In de tweede vrije training was het verschil kleiner, en noteerde Leclerc de vijfde tijd.

Mercedes

Na afloop van de eerste twee vrije trainingen van het weekend was Leclerc redelijk opgewekt. Hij wist wat hij kon verwachten in de koude avonduren en hij sprak zich na de tweede vrije training uit bij F1 TV: "Het was precies zoals we hadden verwacht. We hebben wat moeite om temperatuur in de banden te krijgen. Ik denk dat Mercedes er erg sterk uitzag. Ze zijn het hele jaar al wat agressiever met de banden, maar op dit moment zijn ze heel erg sterk. We moeten iets vinden om de situatie te draaien, maar we zitten er niet ver vanaf. Al met al denk ik dat we er goed uitzien qua racepace, en wat minder wat betreft de kwalificatie. Dat is ook een beetje het verhaal van het seizoen. Maar liever dat dan andersom."

Rangorde

Leclerc weet dat Ferrari de nacht nuttig moet gebruiken om de achterstand op de concurrentie goed te maken. De Monegask denkt namelijk dat er momenteel twee andere teams sneller zijn op het stratencircuit in Sin City. Leclerc durft wel een voorspelling te doen over de rangorde: "Als ik kijk naar deze dag, dan verwacht ik dat Mercedes samen met McLaren vooraan staat. En dan komen waarschijnlijk wij."