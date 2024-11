Realistische Verstappen tempert verwachtingen: "Het is niet zo dat alles opgelost is"

Max Verstappen kan dit weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel pakken, maar dat gaat zeker niet makkelijk worden volgens de Nederlander. Hij won dan wel in Brazilië, maar de problemen bij de Oostenrijkse renstal zijn nog steeds niet verholpen, stelt de kampioenschapsleider.

Max Verstappen en Red Bull Racing wisten in 2022 en 2023 eenvoudig de titel op hun naam te schrijven, maar dit jaar is alles anders. De Nederlander won vier van de eerste vijf Grands Prix, maar vanaf de zesde race in Miami begon de Oostenrijkse renstal het steeds lastiger te krijgen. Dit had alles te maken met de problemen die Red Bull had met haar eigen RB20, maar ook door de opmars van de concurrentie, en dan vooral van het team van McLaren. Hierdoor zag Verstappen, die nog wel won in Imola, Canada en Spanje, de concurrentie weekend na weekend sterker worden en was een overwinning op een gegeven moment niet eens meer mogelijk met zijn Red Bull-bolide.

Verstappen lijkt genadeklap uitgedeeld te hebben

Hierdoor bleef de Grand Prix van Spanje, die in juni van dit jaar verreden werd, lange tijd de laatste overwinning van Verstappen. Hij zag McLaren-rijder Lando Norris bovendien steeds ietsje dichterbij komen, maar de controle in het kampioenschap leek de Nederlander niet te verliezen. Al kreeg Norris in São Paulo de uitgelezen mogelijkheid om er echte titelstrijd van te maken. Verstappen had 44 punten voorsprong voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilë, maar Norris startte vanaf pole, terwijl de Red Bull-coureur de race door een dramatische kwalificatie en gridstraf voor een motorwissel vanaf P17 moest aanvangen. De Brit maakte echter geen gebruik van zijn geweldige uitgangspositie: hij viel terug naar P6 en zag Verstappen na een geweldige inhaalrace als eerste over de finish komen.

"We zijn zeker nog niet het snelst"

Na tien wedstrijden droog te hebben gestaan, was het op Interlagos dan eindelijk weer eens raak voor de drievoudig wereldkampioen, die de genadeklap uitgedeeld lijkt te hebben. Verstappen staat namelijk 62 punten voor met nog drie raceweekenden te gaan, waardoor hij al kan ruiken aan zijn vierde wereldtitel. Deze kan hij gaan binnenslepen in Las Vegas, waar dit weekend de 22e GP van 2024 verreden zal gaan worden. Verstappen rekent zich echter nog niet rijk, want Red Bull is volgens hem, ondanks de toprace in São Paulo, nog altijd niet de favoriet voor de zege.

"In de sprintrace daar [in Brazilië, red.], toen het nog niet regende, zaten we er best dichtbij", begint Verstappen tegenover de internationale media. "Het is niet zo dat we, nu we in de regen hebben gewonnen in Brazilië, alles hebben opgelost en het er allemaal geweldig uitziet. We zijn zeker nog niet het snelst. De auto hebben we kunnen verbeteren sinds vorige maand, maar in Austin misten we in de race duidelijk nog de snelheid en een week later in Mexico hadden we een vrij slechte race", doelt Verstappen op de matige racepace en de twee tijdstraffen van tien seconden die hij daar kreeg. "Hopelijk zijn er sindsdien een aantal dingen veranderd, niet per se van onze kant. En hopelijk kunnen we nu dan de ware race performance zien van elke auto." Waar Verstappen precies op doelt is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de kampioenschapsleider vermoedt dat er iets niet helemaal in de haak is bij de concurrentie.

Balans onder droge omstandigheden

Dat was in São paulo niet mogelijk doordat de race in de regen werd verreden. Verstappen is daar uiteraard blij mee, omdat hij daardoor zijn kwalitieiten in de regen kon showen en de race kon winnen op Interlagos. Aan de andere kant baalt hij dat het niet droog was, omdat hij nu nog steeds niet weet hoe de balans van de RB20 is tijdens droge omstandigheden. "In de sprint in Brazilië waren we best competitief en natuurlijk ben ik blij dat we zondag wonnen, maar het had ook fijn geweest om het tempo over een volledige raceafstand op een droge baan te zien", stelt Verstappen, die daardoor een beetje in het duister tast voor het weekend in de gokstad. Hij weet wel wat nodig is om goed te kunnen presteren op het Las Vegas Strip Circuit. "Het gaat heel cruciaal worden om ervoor te zorgen dat je op beide compounds die je in de race gaat gebruiken, goed presteert. Het is waarschijnlijk iets ingewikkelder dan in de meeste raceweekenden."

Maar als hij Red Bull niet als de favoriet ziet voor de zege in Las Vegas, wie is dat dan wel? "De afgelopen races was McLaren de snelste, maar vorig jaar was Ferrari hier heel erg snel", vertelt Verstappen, die vooral rekening lijkt te houden met de Italianen. "Normaliter is Ferrari altijd heel snel op dit soort circuits met zware remzones en 90-gradenbochten."