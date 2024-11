'Zandvoort gaat vanaf 2026 rouleren met drie andere circuits'

Het is nog altijd onduidelijk hoe de toekomst van Zandvoort in de Formule 1 eruit gaat zien. De organisatie van de Dutch Grand Prix beschikt over een contract tot en met 2025. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog niet bekend. Mogelijk gaan ze rouleren met drie andere Europese races.

Het gaat al maanden over de toekomst van de Dutch GP. De race op het circuit van Zandvoort is zeer populair onder de fans en de coureurs, maar toch bestaat de kans dat ze van de kalender gaan verdwijnen. Veel landen, steden en circuits hebben interesse in een plekje op de Formule 1-kalender. Zo gaan er verhalen rond over interesse vanuit Rwanda, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Argentinië.

Eerder gingen er al geruchten rond over een roulatiesysteem waar Zandvoort onderdeel vanuit zou maken. Volgens Formule 1 Magazine bevindt Zandvoort zich in een pool met Barcelona, Spa-Francorchamps en Imola. Er worden volgens het magazine nu gesprekken gevoerd met de organisatoren van deze races. Het is dan de bedoeling dat deze vier circuits vanaf 2026 twee plekken op de kalender gaan verdelen. Circuitdirecteur Robert van Overdijk laat tegenover Formule 1 Magazine weten dat het een gerucht is, zijn statement is kort: "Wij hebben maar één gesprekspartner en dat is de FOM."