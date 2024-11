FIA zorgt voor verbazing bij Verstappen: "Vreemd"

Het vertrek van wedstrijdleider Niels Wittich is het gesprek van de dag in Las Vegas. Wittich vertrok ruim een week geleden bij de FIA, en hij stelde dat hij geen ontslag had genomen. Max Verstappen stelt dat deze timing best wel vreemd is, maar hij wil zich er niet te druk over maken.

Wittich fungeerde sinds 2022 als wedstrijdleider in de Formule 1. Hij leek niet te hoeven vrezen voor zijn baan, maar toch werd ruim een week geleden bekend dat hij de FIA had verlaten. Volgens de autosportfederatie wilde Wittich nieuwe doelen gaan nastreven, maar Wittich zelf ontkende dat hij ontslag heeft genomen. Het zorgde voor heel erg veel verbazing, en ook de coureurs begrijpen er niets van.

Vreemd

Ook Max Verstappen plaatst zijn vraagtekens bij deze keuze. De Nederlandse regerend wereldkampioen sprak zich in Las Vegas uit bij Motorsport.com. Hij begon zijn verhaal met een lach: "Ik heb het nieuws gelezen en ben daarna gewoon verder gegaan met mijn dag! Het is natuurlijk wel vreemd om dit te doen met nog maar drie races te gaan. Het maakt niet uit of je positief of negatief over bepaalde denkt, al denk ik persoonlijk dat in Brazilië ruimte voor verbetering was. Maar dan is het nog steeds vreemd dat je vanaf nu ineens te maken hebt met een andere wedstrijdleider. Als je zo'n wissel wil doorvoeren, doe je dat normaal gesproken na het seizoen. Dan geef je de wedstrijdleider de kans om aan dingen te wennen, bijvoorbeeld eerst met een wintertest. Maar goed, laten we zien hoe het gaat. Ze hebben dit besloten en nu moeten we ermee omgaan."

Onduidelijkheid

Het vertrek van Wittich volgde vlak na een brandbrief van de GPDA gericht aan de FIA. Verstappen heeft er echter geen zin in om fel uit te halen naar de FIA: "Dat moet je eigenlijk aan de FIA vragen, voor mij is het lastig om me daar nu over uit te spreken." FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft volgens George Russell nog niet gereageerd op de GPDA-brief, maar Verstappen haalt zijn schouders op: "Ik weet inmiddels niet meer wat ik moet verwachten. Er gebeurt daar bij de FIA ook nogal veel. Ik wil daar geen punt van maken. Ze hebben in de tussentijd met veel dingen te maken gekregen."