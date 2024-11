Tsunoda dreigde Las Vegas te missen: "Werd bijna teruggestuurd!"

Het had niet veel gescheeld, of Yuki Tsunoda kon niet racen in Las Vegas. De Japanse VCARB-coureur werd op het vliegveld bijna naar huis gestuurd. Tsunoda kan nu wel lachen om de zeer strenge controle van de douane die hij moest ondergaan bij aankomst in de gokstad.

Las Vegas vormt het decor van de derde Amerikaanse race van het seizoen. In Miami en Austin gingen er niet veel dingen mis, maar in Las Vegas is dat weer een ander verhaal. Tsunoda was gewoon aanwezig bij de mediadag, maar het was bijna misgegaan. Bij aankomst op het vliegveld in Las Vegas werd hij door de douane apart gekomen en ondervraagd. Uiteindelijk wist hij ze te overtuigen van het feit dat hij een Formule 1-coureur is.

Naar huis sturen

Tsunoda deelde het opvallende verhaal tijdens de mediadag in Vegas. Grijnzend deelde hij zijn avontuur en wordt hij geciteerd door Motorsport.com: "Gelukkig lieten ze me binnen na een paar gesprekken, veel gesprekken eigenlijk, maar ik werd bijna naar huis gestuurd. Ik had alle visa en alles geregeld. Het was jammer, want de afgelopen drie races kon ik makkelijk binnenkomen. Het voelde vreemd dat ik tegengehouden werd en een serieus gesprek kreeg. Ik had het gevoel dat het een lange reis zou worden."

Kamertje

Tsunoda zag de ondervraging niet aankomen: "Het is niet dat we hier voor het eerst zijn dit jaar. Ik heb veel dingen gehoord. Hopelijk komt dat goed in de toekomst." Tsunoda kon VCARB niet om hulp vragen, want hij reisde samen met zijn fysio: "Als je langs de douane gaat, dan doe je dat in je eentje. Ze stopten me plots in een kamer waar ik een gesprek voerde en vroeg of ik degene met wie ik meereisde erbij mocht halen. Misschien kon hij helpen om meer over mij en mijn situatie in de Formule 1 te vertellen. Maar ze stonden het niet toe om er iemand bij te halen of iemand te bellen. Ik wilde het team of misschien iemand van de Formule 1 bellen zodat ze mij konden helpen. Maar in die kamer kun je niets, dus je staat er echt alleen voor."

Pyjama

Tsunoda laat in het midden wat er besproken is, en waarom de douane met hem wilde praten. Hij legt wel uit dat hij er niet uitzag als een Formule 1-coureur, aangezien hij rondliep in zijn pyjama: "Het voelt gewoon alsof ik veel druk van hen kreeg en dat ik niets kon zeggen. Ik had het gevoel dat ik meer in de problemen zou zitten als ik iets zou zeggen. Hopelijk is dat nu allemaal opgelost en gelukkig ben ik er soepel doorheen gegaan."