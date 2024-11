Norris wijst naar kritiek: "Misschien kies ik soms de verkeerde woorden"

Lando Norris maakt theoretisch gezien nog altijd kans op de wereldtitel. Dit weekend kan Max Verstappen echter de genadeklap gaan uitdelen. Norris ontving dit jaar veel kritiek, en sommigen vonden hem een slechte titelkandidaat. Norris geeft toe dat hij soms de verkeerde woorden koos.

Norris hoopte dit jaar het gevecht met Max Verstappen aan te kunnen gaan. De Brit ging de strijd aan, en hij kende een goede start van de tweede seizoenshelft. Hij won meerdere races, en hij kwam iets dichterbij Verstappen in het wereldkampioenschap. Zijn titelkansen bleven bestaan, maar in Brazilië sloeg Verstappen keihard terug. Hij won de race in de regen en hij sloeg een gat in het kampioenschap. Dit weekend in Las Vegas kan hij Norris definitief verslaan.

Norris ontving in de afgelopen maanden veelvuldig kritiek. De Britse coureur was volgens sommigen een zeer slechte titelkandidaat. In een interview met The Race wordt Norris geconfronteerd met deze kritieken: "Ik vind het een beetje raar, want ik lees al die dingen ook. Sommige dingen, ik snap gewoon niet hoe mensen op die perceptie komen. En dan moet ik altijd maar terug naar de mensen die mij kennen, die weten dat dit niet zo is. Als mensen denken dat mijn ego te groot is of zoiets, dan is dat niet waar. Al helemaal niet als ik aan het rijden ben. Misschien kies ik soms de verkeerde woorden, en mensen gebruiken dat op de een of andere manier altijd tegen mij."