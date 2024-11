"Wolff nog altijd woest op Horner: "Kan niet vertrouwen wat hij zegt"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een zwaar jaar achter de rug. De prestaties op de baan vallen tegen, en achter de schermen gebeurde er veel. Wolff wijst nu naar het onderzoek van de FIA van eind vorig jaar, en hij stelt dat Christian Horner hier een grote rol bij speelde.

Mercedes presteert dit jaar zeer wisselvallig in de Formule 1. Ze wisten een aantal races te winnen, maar de achterstand op de concurrentie is groot. Daarnaast werd begin dit jaar duidelijk dat Lewis Hamilton na dit seizoen vertrekt naar Ferrari. Bij Mercedes waren ze toen net bijgekomen van een andere opmerkelijke rel. De FIA deed eind 2023 immers onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling van Susie Wolff.

Het zorgde voor een onrustige week en veel woede bij Mercedes en Wolff. Uiteindelijk spraken alle teams hun steun voor Mercedes en de familie Wolff uit. De FIA zette het onderzoek niet door, maar bij Mercedes en de Wolffs was de woede nog groot. Ze namen juridische stappen in de richting van de FIA. In de afgelopen maanden is de rel in de vergetelheid geraakt, maar Wolff kan het zich nog goed herinneren.

Steun

Wolff is nog steeds gefrustreerd over de gang van zaken. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes haalt hard uit in een interview met The Guardian: "Ik kan veel shit verdragen. Ik ben eraan gewend. Maar als je vrouw in een conflict wordt gesleurd waar ze niets mee te maken heeft, en ze heeft een goede reputatie, dan houdt het op." De teams stonden echter achter Mercedes: "De reactie was geweldig. Ik heb geen enkel team gebeld. Frédéric Vasseur nam het heft in eigen handen en zei: dit is gewoon oneerlijk. Van Steiner tot Vowles, iedereen sprong erop. Ze waren er allemaal klaar om een document ter ondersteuning van ons te tekenen, behalve Christian."

Verklaring

Wolff neemt Red Bull-teambaas Christian Horner dat zeer kwalijk. Bijna een jaar na de rel haalt Wolff keihard uit naar zijn Red Bull-concullega: "Voor zover ik begrijp zei hij: 'Ik heb mijn eigen Sky-interview en ik ga zeggen dat ik er geen deel van uitmaak. Ik onderteken het document niet'. De negen andere teams vonden dat prima. Maar het werd hem verteld dat er niet goed uit zou zien en dat hij deel zou moeten uitmaken van de verklaring." Volgens Wolff probeerde Horner daarna in te grijpen: "Daarna probeerde hij het woord 'officieel' in de verklaring te krijgen. Hij wilde een document waarin stond dat niemand officieel bij de FIA had geklaagd. De andere teams zeiden: 'Prima. Wij doen onze verklaring en jullie de jouwe'. Uiteindelijk ondertekende hij het."

Gebrek aan respect

De FIA besloot eind vorig jaar als snel om het onderzoek te stoppen. Toch is Wolff nog altijd boos, ook op Red Bull-teambaas Horner. Hij heeft geen zin in een gesprek over deze zaak: "Nee, ik denk niet dat je kunt vertrouwen op wat hij zegt. Ik denk dat Susie collateral damage was en dat het grotendeels voortkwam uit gebrek aan respect voor haar prestaties als vrouwelijke coureur en haar bijdrage aan verandering. Ze probeerden me ook te kwetsen door mijn vrouw niet te respecteren, en de pijnlijke reis die ze had afgelegd om te bereiken wat ze in en buiten de auto deed, te bagatelliseren."