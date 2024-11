Jos Verstappen ziet ergernis bij Max: "Loopt de spuigaten uit"

Het Formule 1-seizoen nadert zijn einde. 21 van de 24 races zijn al verreden, en de teams en de coureurs staan aan de vooravond van de laatste triple header. Jos Verstappen merkt dat het aantal races de spuigaten uitloopt, en hij ziet dat het ook de lol een beetje wegneemt. Hij wijst naar zijn zoon Max Verstappen.

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de overvolle Formule 1-kalender. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft meerdere keren aangegeven dat er misschien te veel races op de kalender staan. Het is een veelgehoord puntje van kritiek, want in de afgelopen jaren is de sport enorm gegroeid. Het zorgt ervoor dat de coureurs er aan het einde de gevolgen van merken. Vorig jaar waren meerdere coureurs en teammedewerkers ziekjes aan het einde van het jaar.

Jos Verstappen ziet dat zijn zoon Max geen fan is van de overvolle kalender. De voormalig Formule 1-coureur deelt zijn mening bij Verstappen.com: "Ik merk dat het aantal races in de Formule 1 een beetje de spuigaten uitloopt bij meerdere coureurs. Zo ook bij Max. Hij is daar erg uitgesproken over geweest. Ik denk dat het op een gegeven moment de lol een beetje wegneemt. Vroeger, toen ik begon, waren er een stuk of zestien, zeventien races. Nu zijn het er 24 en je merkt bij alles en iedereen dat ze altijd onderweg zijn. Max is natuurlijk nog meer weg, want hij moet tussendoor ook nog in de simulator rijden en hij heeft sponsorverplichtingen, dan weet je hoe vaak hij van huis is."