Tsunoda verwacht ijskoud weekend in Las Vegas

Yuki Tsunoda gaat er alles aan doen om het seizoen zo positief mogelijk af te sluiten. Na een goed weekend in Brazilië gaat hij op jacht naar een sterk resultaat in Las Vegas. Tsunoda weet wat hij kan verwachten en hij houdt vooral rekening met de zeer lage temperaturen.

De Grand Prix van Las Vegas wordt verreden in de avonduren. De temperaturen zijn dan al flink gedaald, en dat zorgt voor een extra uitdaging voor de coureurs. Voor Tsunoda wordt het een nieuwe kans om de mensen van Red Bull te laten zien wat hij in zijn mars heeft. In Brazilië kende hij een goede kwalificatie, en kwam hij ook aardig voor de dag in de race. Hij staat elfde in het wereldkampioenschap, en het gat met nummer tien Nico Hülkenberg is zeer klein.

Afstelling

Tsunoda heeft er zin in om weer aan de slag te gaan. Na een raceloze periode van bijna drie weken, gaat het seizoen nu weer verder. Tsunoda spreekt zich uit in de preview van VCARB: "De iets langere break na Brazilië gaf me de tijd om te verhuizen, en ik heb ook een aantal sessies afgewerkt in de simulator om me voor te bereiden op deze triple header. Het is een ongebruikelijk circuit, heel erg lang voor een stratencircuit, met vooral langzame bochten. Dus dat betekent ook dat de set-up een compromis is tussen genoeg downforce om te helpen bij het zware remmen na de drie lange rechte stukken, en het hebben van goede tractie bij het uitkomen van de bochten. Je hebt ook niet te veel drag nodig aangezien dit je topsnelheid kan beïnvloeden op de rechte stukken."

Koud

Tsunoda weet wat hij kan verwachten van de race. Vorig jaar viel hij uit, en dit jaar jaagt hij op sportieve revanche. De Japanner weet waar de hindernissen zich bevinden: "Het wordt daar heel koud in de nacht, dus één van de grootste uitdagingen is het in het juiste window houden van de remmen en de banden tijdens een lange stint in de race en tijdens een vliegende ronde in de kwalificatie. Vorig jaar waren er veel activiteiten buiten de baan, waarbij de coureurs ook werden betrokken. Ik ben benieuwd wat de organisatie nu weer voor ons heeft gepland!"