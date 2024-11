Lawson heeft zin in Vegas-debuut: "Wenste dat ik hier zou rijden"

Liam Lawson racet aankomend weekend voor het eerst in zijn loopbaan in Las Vegas. Het bijzondere stratencircuit biedt Lawson weer een nieuwe kans om te laten zien wat hij kan. De Nieuw-Zeelander heeft er zeer veel zin in om te gaan racen onder het kunstlicht.

De race door de straten van Las Vegas staat sinds vorig jaar op de Formule 1-kalender. Dit jaar trapt Las Vegas de laatste fase van het seizoen af. Voor Lawson wordt het een belangrijk weekend, aangezien hij nog altijd geen zekerheid heeft voor 2025. Hij vervangt sinds de race in Austin Daniel Ricciardo bij VCARB, en dat gaat zeker niet slecht. Een goed resultaat is echter wel nodig om de buitenwereld te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een competitief zitje.

Lawson zelf kijkt vooral uit naar deze race. De Nieuw-Zeelandse coureur stond vorig jaar aan de zijlijn, maar nu maakt hij zijn debuut op de baan. In de preview van VCARB kijkt hij vooruit naar de race: "Ik kan niet wachten om te gaan racen in Las Vegas. Het is zo'n iconische plek, met een zeer unieke baan. Het ziet er best tricky uit met veel gecombineerde remzones. Het is een snelle baan, we rijden natuurlijk ook over de strip, wat een lang recht stuk is, en dat biedt ons kansen om in te halen. Het lijkt erop dat het best koud gaat worden, vergelijkbaar met vorig jaar, dus het wordt zeker een uitdaging, maar ik heb er veel zin in om te gaan racen onder de lichten. Vorig jaar keek ik mee vanaf de zijlijn en wenste ik dat ik zou rijden, dus het is een fijn gevoel om de week in te gaan met de wetenschap dat ik in de auto zit deze keer."