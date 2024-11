Lawson kreeg op zijn kop na middelvinger: "Mijn vader heeft me terechtgewezen"

Liam Lawson vervangt sinds de Amerikaanse Grand Prix Daniel Ricciardo bij VCARB. De Nieuw-Zeelander heeft een stormachtige comeback gemaakt, en ging geen duel uit de weg. Dat leverde hem een aantal spraakmakende momenten, en een boze vader op.

Lawson viel vorig jaar een paar races in voor de geblesseerde Ricciardo. De Nieuw-Zeelander maakte toen veel indruk, maar hij kreeg voor dit jaar geen zitje. Ricciardo werd na teleurstellende resultaten echter aan de kant geschoven. Lawson greep deze kans met beide handen aan, en sindsdien maakt hij veel indruk. In Mexico ging hij een fel duel aan met Sergio Perez, en dat leverde een incident op.

Beide coureurs waren nogal gefrustreerd, en Lawson stak zijn middelvinger op toen hij Perez eindelijk kon inhalen. Daar was zijn vader niet zo blij mee, zo onthult Lawson in het Nieuw-Zeelandse programma TFN van Paddy Gower: "Mijn vader heeft me terechtgewezen, ja, zoals hij al vaker heeft gedaan in de loop der jaren. Ik heb het geluk dat ik iemand heb zoals mijn vader, die een grote rol heeft gespeeld in het opvoeden van mij als man, maar ook als coureur, bij het opgroeien en proberen om professioneel te zijn in de sport. Hij heeft me met beide benen op de grond gehouden, dat doet hij al sinds ik een kind ben. Hij was hier dus niet van onder de indruk, en dat begrijp ik volledig. Het is iets wat ik niet moest doen, en ik zal ervan leren."