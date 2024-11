Sainz grapt over Vegas: "Hadden het rechte stuk naar mij moeten vernoemen!"

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Las Vegas. Het raceweekend in de straten van de gokstad was vorig jaar een enorme chaos. Carlos Sainz kan er nu wel om lachen en grapt dat het zeer lange rechte stuk naar hem moet worden vernoemd.

Sainz speelde vorig jaar een negatieve hoofdrol in Las Vegas. De eerste vrije training op het nieuwe stratencircuit werd toen na een paar minuten gestopt nadat Sainz over een losgeslagen putdeksel was gereden. Dit zorgde ervoor dat zijn Ferrari zwaar beschadigd was geraakt, en dat leverde hem een gridstraf op. De woede was groot en het bijzondere stratencircuit kreeg een enorme hoeveelheid kritiek.

Vernoeming

Eén jaar later kan Sainz een beetje lachen om het pijnlijke moment. De Spanjaard kijkt met een grote grijns terug op het moment in gesprek met Marca: "Ik zag op sociale media dat iemand zei dat ze het rechte stuk, waar ik vorig jaar die putdeksel raakte, naar hebben vernoemd. Dat is natuurlijk niet waar, maar dat hadden ze eigenlijk wel moeten doen! Nee, ik maak een grapje. Maar staat Las Vegas bij mij in het krijt? Ja, dat is een goed punt, het is een goede manier om naar de situatie te kijken."

Winnen

Sainz en Ferrari waren vorig jaar snel in de gokstad in de staat Nevada. De verwachtingen voor dit jaar zijn hoog, en Sainz aast op sportieve revanche: "In Las Vegas hadden we kunnen winnen. Ik denk ook dat Charles de race had kunnen winnen. Natuurlijk werd ik onterecht gestraft voor iets dat niet onze schuld was en ons waarschijnlijk ook WK-punten voor het constructeurskampioenschap heeft gekost. Hopelijk staat ons nu iets goeds te wachten."