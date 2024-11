Andretti steunt 'losgeslagen' Verstappen

Max Verstappen kent dit jaar een spraakmakend seizoen vol opvallende momenten. Hij kan zijn vierde wereldtitel ruiken na een spectaculaire zege in Brazilië, maar in de weken daarvoor ontving hij veel kritiek. Verstappen krijgt nu steun van race-icoon Mario Andretti.

Door zijn zege op het kletsnatte circuit van Interlagos is Verstappen dichtbij zijn vierde wereldtitel. Aankomend weekend kan hij zijn titel prolongeren in de straten van Las Vegas. In de voorgaande seizoenen kon Verstappen de titel op een enigszins eenvoudige wijze binnenslepen. Dit jaar is alles echter anders, en moest Verstappen echt werken voor zijn geld. In de afgelopen triple header vocht hij een aantal duels uit met Lando Norris die hem op veel kritiek kwamen te staan.

Ongekend racetalent

Na de kritiek, die vooral uit Britse hoek kwam, sloeg Verstappen hard terug in Brazilië. Enkelvoudig wereldkampioen Mario Andretti heeft ervan genoten. Het Amerikaanse race-icoon spreekt zich uit bij La Gazzetta dello Sport: "Het is een heel interessant seizoen, een van de mooiste en meest onvoorspelbare van de afgelopen jaren. Max bewijst dat hij beschikt over een ongekend racetalent, maar er zijn zoveel gebeurtenissen die voor een open einde van het seizoen zorgen. Door voorspelt veel goeds voor de komende jaren."

Losgeslagen

Andretti ziet ook dat er in de afgelopen maanden veel is gesproken over het rijgedrag van Verstappen. Volgens sommigen was Verstappen agressief in de duels, maar Andretti ziet er wel een reden voor: "Ik zie een Verstappen die een beetje losgeslagen is door de dynamiek van het seizoen en de situatie bij Red Bull. Zijn positie is heel anders dan vorig jaar en begin dit jaar, waardoor hij ineens prestaties uit de auto moet halen die er niet zijn. Als je geen dominante auto meer hebt, en je inspanningen moeten leveren die teveel gevraagd zijn, dan maak je fouten. Soms zijn straffen terecht, en soms niet. Er moeten echter duidelijke regels volgen, zodat je niet elke keer de maatstaf verandert."