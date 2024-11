F1 deelt statement na 'fraude' rond tickets launch event

Formule 1-fans konden gisteren kaartjes kopen voor het groots aangekondigde launch event in de O2 Arena in London, maar deze werden door sommigen direct doorverkocht voor prijzen boven de duizend euro. De Formule 1 is met een statement naar buiten gekomen.

De Formule 1 zal het seizoen volgend jaar op een bijzondere wijze aftrappen. Vanwege de 75e verjaardag van de sport is er een speciaal launch event aangekondigd, waarbij alle tien de teams hun nieuwe livery zullen presteren in de O2 Arena in London. Volgens de Formule 1 zullen alle teams, coureurs en teambazen aanwezig zijn bij het evenement dat twee uur zal gaan duren.

De tickets gingen gisterochtend in de verkoop en waren binnen 45 minuten uitverkocht. De prijzen lagen tussen de 70 en 135 euro (58 en 113 pond), wat voor veel fans een mooie kans was om de F1-sterren een keer van dichtbij te kunnen zien. Echter, moesten er ook veel fans teleurgesteld worden, omdat er veel meer vraag was dan dat er tickets beschikbaar waren. Vlak nadat de tickets uitverkocht waren, verschenen er op het internet toch weer kaartjes op onofficiële doorverkoopkanalen. Op deze sites werden de tickets voor prijzen boven de duizend euro te koop aangeboden. Dat niet alleen, want sommige stoeltjes die werden doorverkocht bestaan niet eens, meldt Autosport Business.

Ook de Formule 1 heeft dit meegekregen en is met een statement naar buiten gekomen. "We zijn ons ervan bewust dat een paar tickets van onze F1-seizoenslancering in The O2 te koop zijn gezet op onofficiële doorverkoopkanalen. We kunnen bevestigen dat dit in strijd is met de verkoopvoorwaarden, en dat alle tickets die via onofficiële platformen zijn gekocht niet geldig zijn voor toegang. In samenwerking met The O2 zijn we erachter gekomen dat een aantal van deze aanbiedingen frauduleus is. We adviseren onze fans om alleen tickets te kopen via de officiële website van The O2 of via het officiële doorverkoopplatform AXS."