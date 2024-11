Villeneuve weet niet of Verstappen beste coureur ooit is

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander kan deze titel gaan pakken in Las Vegas, en daarmee maakt hij veel indruk. Jacques Villeneuve durft niet te zeggen of Verstappen de beste coureur ooit is.

Als Verstappen zijn vierde wereldtitel pakt, dan is hij pas de zesde coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 die deze mijlpaal weet te bereiken. Verstappen ontving in de afgelopen jaren veel complimenten, en ook dit jaar is dat weer het geval. Het is dan ook de vraag of Verstappen kan worden gezien als één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de sport. De meningen hierover lopen uiteen.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve vindt dit een lastige vraag. De Canadese oud-coureur probeert het vraagstuk te beantwoorden bij Grosvenor Sports: "Je kunt het tijdperk van Juan Manuel Fangio en nu niet met elkaar vergelijken. Het zijn andere tijden, dus je kunt niet zeggen dat één van hen de beste aller tijden is. Daar is de sport te veel voor veranderd." Villeneuve probeert Verstappen dan maar met Lewis Hamilton te vergelijken: "Max had een geweldig seizoen toen hij Lewis versloeg voor zijn eerste titel. Dat had Lewis ook bij zijn eerste titel. Toen had Max een aantal makkelijke kampioenschappen, net als Lewis. En dit jaar is hij weer in gevecht, en hij heeft een geweldig jaar."