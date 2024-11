Villeneuve slaat terug na Herbert-kritiek Jos Verstappen

FIA-steward Johnny Herbert ontving in de afgelopen weken veel kritiek. Hij zorgde voor ophef door zware straffen van Max Verstappen te verdedigen tegenover goksites. Onder meer Jos Verstappen was kritisch, maar volgens Jacques Villeneuve slaat die kritiek nergens op.

Herbert fungeerde dit seizoen tijdens een aantal races als steward. Hij ging echter ook verder met zijn mening delen, al deed hij dat niet bij nieuwssites. Hij sprak zich regelmatig uit bij gokplatformen, en dat zorgde ervoor dat mensen begonnen te twijfelen aan zijn onpartijdigheid. Ook Jos Verstappen had zo zijn twijfels, en hij was van mening dat er mogelijk sprake was van belangenverstrengeling.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is op zijn beurt weer kritisch op de woorden van Verstappen senior. Bij Grosvenor Sport doet Villeneuve zijn uitspraken: "Ik heb niets slechts gezien van Herbert, en voor zover ik weet werden de regels nageleefd in Mexico. Ze doen het werk als steward voor niets, dus Jos Verstappen kan niet vragen of iemand zijn vrijwillige baan wil opgeven. Dan zou je geen stewards meer hebben, of betaalde stewards die het fulltime doen. Dat zie je ook in andere sporten." Villeneuve wil de schuld ook niet bij de stewards leggen: "Het is niet altijd gemakkelijk om volledig neutraal te zijn. Zo simpel is het. Maar de regels zijn slecht geschreven. Dat is het grootste probleem."