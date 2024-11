Montoya twijfelt over Antonelli: "Dat zie ik als een probleem"

Het team van Mercedes is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op 2025. Ze doen er alles aan om Andrea Kimi Antonelli klaar te stomen voor het echte werk. Juan Pablo Montoya is benieuwd naar de jonge Italiaan, maar hij heeft nog wel twijfels.

Antonelli werd afgelopen zomer aangekondigd als vervanger van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stapt na dit jaar over naar Ferrari, en Mercedes kiest voor de jeugd. Antonelli werd een paar maanden geleden achttien, en teambaas Toto Wolff heeft zeer veel vertrouwen in hem. In Monza en Mexico reed Antonelli een vrije training, al eindigde dat in zijn thuisland wel in een crash.

Snelheid

De verwachtingen zijn in ieder geval zeer hoog. Ook voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is benieuwd. De Colombiaan geeft zijn mening bij Radio W: "Kimi Antonelli heeft de capaciteit en snelheid om mee te doen bovenin de koningsklasse van de autosport, daar is geen twijfel over mogelijk. Als je hem vergelijkt met de andere coureurs die volgend jaar een stoeltje krijgen, zoals Bearman, Doohan en Bortoleto, dan heeft hij al veel meer rondjes gereden. Dat heeft hij te danken aan het feit dat hij veel tests heeft gedaan met oudere Formule 1-wagens."

Twijfel

Die ervaring was niet te zien in Monza, toen Antonelli zijn wagen in de muur parkeerde. Montoya heeft dan ook nog zo zijn twijfels over de jonge Italiaanse coureur: "Maar in Monza kwam hij de baan op alsof hij direct het ronderecord wilde verbreken. Toen reed hij de auto de muur in. Naar mijn mening reed hij te voorzichtig in Mexico, om zo te voorkomen dat hij fouten ging maken. In Monza kreeg hij kritiek omdat hij die crash veroorzaakte, maar in Mexico was hij te langzaam en dat is natuurlijk ook niet goed. Je moet daarin de juiste balans kunnen vinden en ik zie dat nu als een probleem."