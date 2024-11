'Formule 1 denkt ingrijpende regelwijziging'

Het lijkt erop dat de Formule 1 werkt aan een opvallende regelwijziging. Het gaat om een regelwijziging omtrent het gebruiken van onderdelen van ander teams. Dit kan een nadeel gaan vormen voor teams zoals Red Bull-zusterteam Visa Cash App RB en Haas.

In 2026 gaan er nieuwe technische reglementen gelden in de Formule 1. Er worden voor dat jaar ook andere regels aangepast, en daar is men momenteel hard mee bezig. Op dit moment mogen klantenteams nog bepaalde onderdelen inkopen bij andere teams. Zo rijdt VCARB rond met de achterwielophanging en de versnellingsbak van Red Bull, en maakt Haas gebruik van onderdelen van Ferrari.

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport denkt de Formule 1 na over een regelwijziging op dit vlak. Het medium meldt dat er serieus wordt nagedacht over een nieuwe regel die de klantenteams kan raken. Er zou een voorstel zijn gedaan om de regels aan te scherpen, zodat teams die vanaf 2026 op de vijfde plaats of hoger eindigen in het constructeurskampioenschap, binnen drie jaar zelf de non-listed parts moeten produceren.

Killer

Volgens AMuS zou het team van VCARB hier geen problemen mee hebben. Bij Haas, dat recent een deal aanging met Toyota, denkt men daar anders over. Teambaas Ayao Komatsu is fel in gesprek met het Duitse medium: "Dat zou een killer zijn voor de kleine teams. Als de Formule 1 wil dat zoveel mogelijk teams competitief zijn, dan verwerpt ze deze regel. Wat is er beter voor de sport als David wint van Goliath?"

Oneerlijk

Komatsu ziet het algemene nut van deze mogelijke regelwijziging niet in. De Japanner wijst ook naar de fans, hij denkt dat de kijker hier niet al te veel over nadenkt: "Welke fan maakt het uit of de transmissie of de ophanging van Ferrari komt of van onszelf?" De beschuldigingen van een oneerlijk voordeel, gaan er bij Komatsu ook niet in: "We krijgen binnen de budgetcap een gelijkwaardige waarde voor de aangepaste componenten. Die is zo hoog dat we geen voordeel hebben."