'Onrust blijft: FIA ontslaat kopstuk'

Autosportfederatie FIA beleeft een onrustige week. Eerder vertrok Formule 1-wedstrijdleider Niels Wittich en nu lijkt het erop dat er weer een kopstuk is vertrokken bij de organisatie. Ditmaal gaat het om de complaince officer, die begin dit jaar nog in het nieuws kwam.

In de afgelopen maanden zijn er meerdere belangrijke namen vertrokken bij de FIA. Deze week kreeg dat een vervolg toen wedstrijdleider Niels Wittich redelijk onverwachts vertrok. De FIA stelde dat hij nieuwe doelen ging nastreven, maar Wittich zelf ontkende dat hij ontslag had genomen. Volgens de BBC is er nog een belangrijke naam vertrokken in de persoon van complaince officer Paolo Basarri.

Volgens de Britse omroep is Basarri vorige week ontslagen door de FIA. De BBC schrijft dat zijn ontslag volgt nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem het vertrouwen in hem was verloren. Tegenover de BBC gaf Basarri een korte verklaring: "Ik kan hier niet op reageren." De vertrokken complaince officer speelde begin dit jaar een belangrijke rol bij een onderzoek naar Ben Sulayem. De president van de FIA zou zich mogelijk hebben bemoeid met een aantal races. Hij zou hebben aangedrongen een tijdstraf van Fernando Alonso terug te draaien in Saoedi-Arabië en hij zou hebben gedreigd de Grand Prix van Las Vegas last minute niet door te laten gaan. Ben Sulayem werd uiteindelijk vrijgesproken van de beschuldigingen.